Pro-Israëlische hackers stelen 78 miljoen euro aan crypto bij Iraanse exchange

Een pro-Israëlische hackgroep heeft Irans grootste cryptovaluta-exchange aangevallen en daarbij zo'n 78 miljoen euro aan cryptovaluta gestolen. De groep claimt ook de broncode van de exchange, Nobitex, te hebben gepubliceerd.

De pro-Israëlische hackgroep Gonjeshke Darande, die mogelijk banden heeft met de Israëlische overheid, bevestigt op sociale media Nobitex te hebben aangevallen. Blockchainanalisten bij Elliptic zeggen dat daarbij omgerekend zo'n 78 miljoen euro aan cryptovaluta is buitgemaakt. Volgens Elliptic zijn de gestolen cryptovaluta verstuurd naar adressen waarvan de hackers waarschijnlijk niet de privésleutels hebben, waardoor de valuta in de praktijk waarschijnlijk vernietigd zijn. De aanval is dan ook waarschijnlijk politiek gemotiveerd, zegt Elliptic.

De Israëlische hackgroep staat ook wel bekend als Predatory Sparrow en zegt de broncode van Nobitex te hebben bemachtigd en gedeeld. De hackers waarschuwen dat valuta die nog op de exchange staan, nu 'vogelvrij' zijn, waarmee gebruik van de exchange wordt afgeraden. Nobitex wordt volgens Predatory Sparrow door de Iraanse overheid gebruikt om internationale sancties te omzeilen en de strijdkrachten te kunnen versterken.

Predatory Sparrow claimt eerder deze week ook Bank Sepah te hebben gehackt, een bank die door de Iraanse Revolutionaire Garde zou worden gebruikt. Dit is het elitekorps van Iran dat onder de geestelijk leider van Iran valt, ayatollah Ali Khamenei. Bij de aanval zou Predatory Sparrow data hebben vernietigd. De hackers vallen vaker Iran aan, maar doen dit sinds de afgelopen week vaker. Israël en Iran zijn sinds vorige week vrijdag verwikkeld in een oorlog, na een verrassingsaanval van Israël. Dit land claimt dat Iran bijna nucleaire wapens had ontwikkeld, wat met de aanval verijdeld moest worden.

Time's up - full source code linked below.



ASSETS LEFT IN NOBITEX ARE NOW ENTIRELY OUT IN THE OPEN.

بازمانده دارایی های شما در نوبیتکس هم اکنون در معرض دید و خطر هستند



But before that, lets meet Nobitex from the inside:



Exchange Deployment (1/8) pic.twitter.com/jiMfBpNXwd