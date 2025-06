Europese Commissie wil dat Oekraïne vanaf 2026 onder EU-roamingwet valt

De Europese Commissie wil dat Oekraïne onder de 'Roam like at Home'-regelgeving komt te vallen, zodat EU-inwoners en Oekraïense inwoners in beide regio's geen roamingkosten hoeven te betalen. In de praktijk kunnen Oekraïense inwoners al in de EU kosteloos roamen.

Onder het voorstel komt Oekraïne vanaf januari 2026 onder het EU-roaminggebied te vallen. Dit betekent dat Oekraïense inwoners kunnen bellen, sms'en en hun mobiele data kunnen gebruiken, zonder extra kosten. Dit geldt ook voor EU-inwoners die naar Oekraïne gaan. Daarbij zouden klanten ook dezelfde netwerkkwaliteit en snelheid moeten krijgen als in hun thuisland. Overigens kunnen voor onbeperkte bundels wel fairusepolicy's gelden.

Het voorstel betekent dat een huidige, vrijwillige regeling met telecomproviders in beide regio's wettelijk wordt. Oekraïense en EU-providers maakten in april 2022 vrijwillige roamingafspraken, zodat de miljoenen Oekraïense vluchtelingen die vanwege de Russische invasie het land zijn ontvlucht, zonder extra kosten kunnen roamen in de EU.

De Europese Commissie maakte in juni 2022 al bekend te willen dat de bestaande, vrijwillige afspraken verankerd zouden worden in wetgeving. Daarvoor moest Oekraïne echter eerst roamingwetgeving wijzigen. Dat is gebeurd, waardoor het land wat de Commissie betreft onder de Roam like at Home-regels kan komen te vallen. Nu moeten de 27 lidstaten van de Europese Unie akkoord gaan, voordat het voorstel definitief kan worden.