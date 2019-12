Roamingdataverbruik Europa is vertienvoudigd in jaar na afschaffing extra kosten

De hoeveelheid dataroaming binnen de EU vertienvoudigde van nadat in 2017 de extra kosten daarvoor werden afgeschaft. Op het piekmoment, de zomervakantieperiode van 2018, werd er twaalf keer zoveel data verstookt als toen er nog extra kosten gerekend werden.

De cijfers komen uit een onderzoek van de Europese Commissie. In dezelfde periodes was de hoeveelheid telefoongesprekken ook bijna driemaal zo groot als voor het afschaffen van roaming binnen de EU. De nieuwe wetgeving heeft volgens het onderzoek ook doorgewerkt op de inkoopmarktprijzen voor data, de kosten waarmee providers mee te maken krijgen wanneer hun klanten roamen bij het netwerk van een provider in een ander EU-land. Dat maakt het volgens de Commissie ook een maatregel die vol te houden is voor de betrokken bedrijven.

Verder is de Commissie van mening dat de wetgeving rond roaming de komende jaren geldig moet blijven, omdat er geen grote veranderingen op de telecommarkt ophanden zijn. De huidige roamingwetgeving in de EU geldt tot juni 2022. Ook de fair use policy die voorschrijft dat consumenten niet zomaar een abonnement in een goedkoper EU-land mogen afsluiten voor gebruik in hun eigen land, werkt volgens de Commissie zoals die hoort.

Tweakers schreef bij het invoeren van de EU-wijde roamingregels in 2017 een achtergrondartikel ter introductie van het nieuwe beleid.