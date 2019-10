EU-rapport waarschuwt voor veiligheidsrisico's van 5g-netwerken

Lidstaten van de Europese Unie hebben een risicoanalyse gepubliceerd over de komst van 5g-netwerken. De nieuwe techniek brengt volgens het rapport nieuwe aanvalsmogelijkheden met zich mee die met name door statelijke actoren misbruikt kunnen worden.

Volgens het rapport zorgt de komst van 5g voor technologische veranderingen waardoor er meer punten ontstaan waar aanvallers kunnen binnendringen. De netwerkarchitectuur is bij 5g minder gecentraliseerd, waardoor sommige functies van het core-netwerk in andere delen van het netwerk geïntegreerd kunnen zijn. Ook zijn 5g-netwerken meer afhankelijk van software, wat het risico op kwetsbaarheden vergroot.

Het rapport stipt ook aan dat netwerkoperators afhankelijk zijn van derden voor het aanleveren van de 5g-technologie. Die afhankelijkheid vergroot de aanvalsmogelijkheden voor statelijke actoren volgens de analyse. Er worden geen specifieke landen of dreigingen genoemd in het rapport.

Huidige maatregelen die er zijn om 4g-netwerken te beveiligen zijn volgens het rapport waarschijnlijk niet voldoende om bescherming te bieden tegen aanvallen op nieuwe 5g-netwerken. In de conclusie staat dan ook dat het noodzakelijk is om het huidige veiligheidsbeleid in de telecomsector te herzien.

Volgens de Europese Comissie werkt de NIS Cooperation Group aan een toolbox met 'risicobeperkende maatregelen'. Uiterlijk op 31 december dit jaar moet de groep overeenstemming bereiken over wat er nodig is om de risico's op nationaal en Europees niveau aan te pakken. In oktober 2020 gaan de Europese lidstaten en de Europese Commissie de gedane aanbeveling beoordelen en beslissen of er verdere actie nodig is.

In Nederland wil de overheid telecomproviders al verplichten om zich beter te weren tegen buitenlandse infiltratie en spionage. De Taskforce Economische Veiligheid moet die maatregelen opleggen. Die beslissing volgde nadat de Taskforce een risicoanalyse uitvoerde bij KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo om te kijken hoe kwetsbaar de providers zijn voor dreigingen van 'statelijke actoren'. Uit die analyse bleek dat er maatregelen worden genomen, maar dat die niet afdoende zijn.