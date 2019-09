VS: Chinese 5g-technologie in België is gevaarlijk voor NAVO

Volgens Robert Strayer, die binnen de Amerikaanse regering verantwoordelijk is voor het beleid rond ict-beveiliging, is het gebruik van Chinese netwerkinfrastructuur voor 5g in met name België gevaarlijk voor de NAVO.

De Chinese overheid zou zo volgens de beleidsmaker mee kunnen kijken met bijvoorbeeld troepenbewegingen. Strayer deed zijn uitspraken donderdag bij een bezoek in Brussel, zo schrijft onder meer HLN. Hij is deze week in België om volgens de Belgische krant Europese beleidsmakers ervan te overtuigen geen gebruik meer te maken van Chinese netwerkinfrastructuur. De focus van de gesprekken zou op Huawei liggen.

Hoewel Strayer hoe dan ook 'bezorgd' zou zijn als NAVO-landen voor hun 5g-netwerken gebruikmaken van Huawei-apparatuur, geldt dat extra voor België. In Brussel staat namelijk het hoofdkwartier van de NAVO, daarom zou zeker in België het bedrijf geweerd moeten worden, zo zegt de Amerikaan. "Ons vermogen om troepenbewegingen te doen, zou hierdoor belemmerd kunnen worden. En onze vijanden zouden inzicht kunnen krijgen in onze NAVO-verdediging", zegt Strayer volgens HLN.

Het gebruik van Huawei-netwerkinfrastructuur zou daarnaast ook gevolgen hebben voor de betrekkingen met de Verenigde Staten, waarschuwt Strayer. Als landen 'onbetrouwbare leveranciers' betrekken bij de 5g-netwerken, zou de VS 'moeten herbekijken' hoe het land in de toekomst informatie en inlichtingen met die landen deelt.

Huawei is volgens Strayer niet te vertrouwen, omdat de Chinese regering de nationale inlichtingenwet zou kunnen gebruiken om 'bedrijven als Huawei' te verplichten om mee te werken aan inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De beleidsmaker wijst er dat de toekomstige infrastructuur zal 'steunen' op 5g en dat de technologie het fundament zal zijn van kritieke infrastructuur als elektriciteits- en waterdistributie.

Of België daadwerkelijk Chinese bedrijven zal gebruiken voor 5g is nog onduidelijk. Medewerkers van de minister van Telecom zeiden dat ze de zaak nog aan het onderzoeken zijn. Minister Philippe De Backer heeft in het verleden gezegd een voorstander te zijn van een Europese aanpak. De Nederlandse overheid wil dat telecomproviders verplicht beveiligingsmaatregelen nemen om zich te weren tegen buitenlandse infiltratie en spionage.