Xiaomi kondigt Mi AirDots Pro 2 TWS-oortjes met noisecancelling aan

De Chinese techgigant Xiaomi heeft de Mi AirDots Pro 2 TWS aangekondigd. De draadloze oortjes volgen de Mi True Wireless-hoofdtelefoon uit 2018 op en bieden volgens de fabrikant een betere geluidskwaliteit en geavanceerdere ruisonderdrukking. Voorlopig zijn ze alleen te koop in China.

Net als de vorige generatie lijken zowel de witte Mi AirDots Pro 2-oortjes als het bijgeleverde oplaaddoosje sterk op de AirPods van Apple. Met 4,5 gram per oortje en een totaalgewicht van 50 gram is de nieuwe uitvoering wat lichter dan de vorige editie, met AirDots van 5,8 gram en een gevulde case van 58 gram.

Nieuw is de ondersteuning van de lhdc bluetooth-audiocodec, wat staat voor low latency and high-definition. Hiermee zou tot drie keer meer data kunnen worden verstuurd, wat volgens Xiamo resulteert in een betere geluidskwaliteit. Daarnaast bieden de Mi AirDots Pro 2-oortjes enc oftewel environmental noise cancelling; dit moet vooral bij telefoongesprekken voor meer helderheid zorgen, met een minimum aan storend omgevingsgeluid.

Door het gebruik van bluetooth 5.0 zouden de nieuwe oortjes ook energiezuiniger zijn en minder storing ondervinden van wifi-signalen in de buurt. De hoofdtelefoon houdt het per laadbeurt tot vier uur uit, claimt de fabrikant, waarbij het oplaadbare opbergdoosje voor tien extra uren aan autonomie kan zorgen. Via de usb-aansluiting zou de set in ongeveer een uur weer volledig kunnen worden opgeladen.

Volgens Gizchina zijn de Mi AirDots Pro 2 TWS-oortjes vanaf vrijdag verkrijgbaar, zij het voorlopig alleen in thuisland China. De prijs bedraagt omgerekend zo’n 51 euro.