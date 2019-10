Broncode verraadt komst Xiaomi-telefoon met 120Hz-scherm

Xiaomi lijkt te werken aan een smartphone die beschikt over een scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Het bedrijf heeft de komst niet officieel aangekondigd, maar de broncode van de eigen Miui-software bevat aanwijzingen.

Een gebruiker van het ontwikkelaarsforum XDA Developers ontdekte verwijzingen naar een 120Hz-modus in de Miui-software van Xiaomi. Er is een switch tussen een 60Hz- en een 120Hz-modus, waarbij de gebruiker dus kan kiezen op welke verversingssnelheid het scherm ingesteld moet worden.

De nieuwe instelling zit in een bètaversie van Miui 11, die Xiaomi momenteel in ontwikkeling heeft. In een begeleidend stuk tekst staat onder andere dat de 120Hz-modus voor een vloeiender beeld moet zorgen. Het is overigens niet mogelijk om voor 90Hz te kiezen; 60Hz en 120Hz zijn de enige mogelijkheden. Verdere details ontbreken eveneens, waardoor niet duidelijk hoe de desbetreffende smartphone eruit zou komen te zien.

Xiaomi zou niet de eerste zijn met een 120Hz-scherm in een smartphone. Onder andere Asus en Sharp hebben al smartphones met hoge verversingssnelheid op het scherm. Apple heeft al enige tijd een iPad met een 120Hz-scherm aan boord.