Sharp onthult smartphone met 120Hz-scherm met twee inkepingen

Sharp heeft het bestaan van de Aquos R3 wereldkundig gemaakt. De smartphone heeft een 120Hz-scherm met ondersteuning voor Dolby Vision. Het scherm heeft zowel aan de bovenkant als aan de onderkant een inkeping.

De inkeping aan de bovenkant is voor de 16-megapixelcamera, die aan de onderkant voor de fysieke homeknop met vingerafdrukscanner. Het is niet de eerste Sharp-smartphone met twee inkepingen: de Aquos R2 Compact van vorig jaar heeft dat ook al. Dat toestel heeft een 5,2"-scherm en de Aquos R3 is met zijn 6,2"-scherm een stukje groter.

De resolutie van het scherm is 3120x1440 pixels en de maximale verversingssnelheid is 120Hz. net als de schermen van veel recente 'gamesmartphones'. De Aquos R3 heeft verder een Snapdragon 855, 6GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. De accucapaciteit bedraait 3200mAh en het toestel ondersteunt draadloos snelladen op basis van de Qi-standaard.

Er zijn twee camera's aan de achterkant, een met 12,2-megapixelsensor en een breedhoekcamera met 20-megapixelsensor. Naast de hdr-standaard Dolby Vision ondersteunt het apparaat Dolby Atmos en is er stereoweergave van audio. Of het Japanse bedrijf de Aquos R3 in Europa uitbrengt is onduidelijk. Met de R2 Compact was dat niet het geval maar Sharp brengt hier wel de Aquos B10, C10 en D10 uit. Dat zijn echter budgettoestellen.