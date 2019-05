Google wil on-deviceversie Assistant exclusief voor Pixel-telefoons houden

Google heeft geen plannen om de volgende generatie van zijn spraakassistent, die deels offline kan werken, naar andere Android-telefoons dan zijn eigen Pixel-toestellen te brengen. De vernieuwde versie komt naar de volgende Pixel-telefoon, die dit najaar verwacht wordt.

Dat zei Google-topman Rick Osterloh in een vraaggesprek tijdens Google I/O waarbij Tweakers aanwezig was. Google toonde de on-devicevariant van zijn spraakassistent tijdens de keynote aan het begin van de conferentie. Doordat deze variant de spraakverwerking op het apparaat zelf doet en niet in datacenters, zou de verwerking van commando's tot tien keer sneller kunnen, zegt Google. Daarnaast is voor een deel van de functionaliteit geen internetconnectie meer nodig, al zal dat voor het opvragen van gegevens natuurlijk wel zo blijven.

Of de vernieuwde spraakassistent ook naar oudere Pixel-modellen komt is nog niet zeker. De demonstratie tijdens Google was volgens Osterloh 'behoorlijk moeilijk om te doen' en het bedrijf is er nog niet zeker van of het ook mogelijk zal zijn op oudere hardware, al is het doel om dergelijke features naar zoveel mogelijk Pixel-toestellen te brengen. Tegelijk laat Osterloh de deur op een kier staan naar mogelijke verdere verspreiding van de next-gen Assistent: "Op dit moment zijn er geen plannen, maar wie weet wat er in de toekomst gebeurt".

In hetzelfde gesprek liet Osterloh weten dat de Pixel-telefoons en andere hardwareproducten onderdeel zijn van een langetermijnstrategie. De topman zegt dat een kleine speler blijven niet voldoende is en dat het bedrijf als ambitie heeft om te groeien en een grote speler op de markt te worden. Daarbij legt het zichzelf geen termijnen of targets op: "Als je kijkt naar hoe lang Samsung actief was in de mobiele markt voordat ze significant werden, of Huawei of Apple. Dat duurde lang. Dat zal ook voor ons het geval zijn en we zijn bereid om daarin te investeren en zitten hierin voor de lange termijn. Wij zullen dit doen zolang Google bestaat."

De deze week aangekondigde Pixel 3a is de eerste telefoon die primair ontwikkeld is door de groep medewerkers die Google in 2017 overnam van HTC, vertelt Brian Rakowski, VP Product Management bij Google, in hetzelfde gesprek. Dit 'Taiwan-team' zal bij volgende Pixel-telefoons meer gaan bijdragen, vooral op plekken waar bepaalde expertise zit: "Ons Taiwan-team heeft bjjvoorbeeld geweldige expertise op het gebied van audio, dus ze helpen met alles wat we op audio-vlak doen". Googles ontwikkelingen op 5g-gebied zijn ook bij dit team ondergebracht.

Op de vraag of Google plannen heeft om de Pixel-telefoons ook in de Benelux te gaan voeren, geeft Osterloh geen specifiek antwoord: " We zijn hier pas net mee begonnen. De meeste mensen in de consumentenelectronicaindustrie doen dit al veertig jaar en wij zijn deze tak pas drie jaar geleden begonnen. We willen het aantal gebieden waar onze producten verkocht worden zeker uitbreiden, maar willen eerst zeker weten dat we op de goede weg zitten voordat we de breedte ingaan."