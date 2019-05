Digital Foundry: Nintendo overklokt Switch voor verbeteren laadtijd en graphics

Nintendo lijkt begonnen te zijn met het hoger klokken van de cpu en gpu van de Nvidia Tegra X1-soc in de Switch om laadtijden en prestaties te verbeteren bij gebruik in handheld-modus. Dat gebeurt tot nu toe alleen in bepaalde games, zegt Digital Foundry.

Nintendo heeft de kloksnelheden van de Switch verlaagd in handheld-modus, vermoedelijk om de accu te sparen. Recente updates laten zien dat de Japanse consolemaker begonnen is met het uitproberen van hogere kloksnelheden in Mortal Kombat 11, Zelda: Breath of the Wild en Super Mario Odyssey, zegt Digital Foundry.

Daarbij gaan de processorkernen van 1020MHz tijdens het laden naar 1785MHz, waardoor Super Mario Odysseys laadtijd van 29 seconden terug is gegaan naar 20 seconden. Tijdens de drie Nintendo-games kan de gpu naar 460MHz, 20 procent hoger dan de 384MHz die tot nu toe mogelijk was. Dat is nog wel minder dan de 768MHz die in het dock mogelijk is, maar de gpu moet daarin ook het scherm van een tv aansturen, met vaak een hogere resolutie dan op het scherm van de Switch zelf.

Digital Foundry heeft de kloksnelheden getest met sys-clk om de kloksnelheden in de gaten te houden. Nintendo heeft de testen niet bevestigd. Ook is onbekend of en wanneer de hogere kloksnelheden voor andere games beschikbaar komen.