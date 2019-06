Nintendo toont eerste beelden vervolg The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Nintendo werkt aan het vervolg op The Legend of Zelda: Breath of the Wild. De Japanse spellenmaker heeft een korte trailer getoond tijdens zijn Nintendo Direct-livestream ter gelegenheid van de E3-gamebeurs.

In de beelden is te zien dat Link en Zelda een soort crypte verkennen, waar ze niet alleen hiërogliefen aantreffen, maar ook een ondood wezen dat ze schijnbaar gevangen probeert te nemen. Zoals ook met de allereerste trailers van Breath of the Wild, zijn deze eerste beelden meer dan een beetje cryptisch.

Dat Nintendo een nieuwe Zelda maakt, viel te voorspellen, maar dat het een game zou zijn die zich opnieuw in het Breath of the Wild-universum afspeelt, was niet zeker. Het zou niet de eerste keer zijn dat Nintendo met Zelda ten opzichte van voorgaande games een andere richting uitgaat. Nintendo geeft de game nog geen releasedatum. De game heeft zelfs officieel nog geen titel.