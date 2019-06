Opera GX laat gebruikers browsergebruik van cpu en RAM beperken

Opera heeft de op gamers gerichte browser Opera GX aangekondigd. Gebruikers kunnen aangeven hoeveel cpu-kracht en RAM de browser moet gebruiken, zodat er meer computerkracht overblijft voor bijvoorbeeld videospellen. De browser is meteen als early access te downloaden.

Volgens Opera sluiten sommige gamers hun browser af als ze videospellen gaan spelen, omdat de browser een te zware wissel kan trekken op de computer, met verminderde spelprestaties tot gevolg. Met Opera GX hoeft dat volgens de browserbouwer niet meer. Via het GX Control-paneel kunnen gebruikers namelijk aangeven hoeveel processorkracht of RAM de browser maximaal mag gebruiken, zodat de rest overblijft voor bijvoorbeeld een videospel. Daardoor kunnen spelers tijdens het gamen ook nog een webbrowser draaien.

Opera geeft het voorbeeld van een computer met 8GB aan RAM, waarbij het geheugen gelimiteerd kan worden tot 2GB, 4GB, 6GB of de volledige 8GB. Bij de processor werkt Opera GX met percentages, in vier stappen van 25% naar 100%. De processor- en RAM-limieten kunnen afzonderlijk van elkaar aan- of uitgeschakeld worden. Voor de RAM Limiter kan ook een harde limiet worden ingesteld, waarbij de limiet in geen enkel geval mag worden overschreden.

Naast de GX Control krijgt de browser Twitch-integratie mee. Gebruikers kunnen via de <i>sidebar</i> van de browser inloggen in Twitch en krijgen ook notificaties als een gevolgde streamer gaat streamen. De browser komt ook met een GX Corner, waar aan gaming gerelateerd nieuws en aanbiedingen worden gepresenteerd. Het uiterlijk van de browser is volgens Opera ook op gamers gericht, met 'door consoles geïnspireerde animaties en geluidseffecten'. Die geluidseffecten kunnen overigens worden uitgeschakeld. Wie de standaard zwart-met-rode-kleurstelling ook niks vindt, kan kiezen uit 16 miljoen verschillende kleuren om de browser eigen te maken. De achtergrond kan eveneens worden aangepast. De browser werkt tot slot met Razer Chroma, zodat Razer-apparaten hun kleur kunnen aanpassen naar de gekozen kleuren van de browser.

Opera GX behoudt alle functies die de reguliere Opera-browser ook heeft. Dat betekent dat deze browser dus ook de Video Pop Out-functie, de ingebakken adblocker en een vpn aan boord heeft. De Opera GX-browser is meteen als <i>early access</i> te downloaden via de site van Opera, later dit jaar moet de volledige versie browser klaar zijn.