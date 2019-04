Opera 60 heeft cryptowallet en ondersteuning voor Web3

Opera heeft versie 60 van zijn browser vrijgegeven. In de nieuwe versie zitten onder andere een aangepaste visuele stijl en een ingebouwde cryptowallet op basis van Ethereum Web3. De browser heeft ook native ondersteuning voor Web3 dApps, of decentralized apps.

Opera 60 heeft ook wel de bijnaam Reborn 3. Met de ondersteuning voor een cryptowallet, Web3 en een ingebouwde vpn en adblocker zet Opera hoog in op de toekomstige ontwikkelingen van het web en het behoud van de privacy van de gebruiker. Volgens de maker is het de eerste grote browser met Web3-ondersteuning.

Voor het gebruik van de wallet is de Opera-app voor Android vereist. Deze had al iets langer een wallet, maar dient in dit gebruiksscenario als punt voor tweetrapsauthenticatie voor een transactie met de desktopwallet. Dit kan bijvoorbeeld met een vingerafdruk.

Het nieuwe ontwerp van de browser is minimalistischer dan voorheen. Afkaderingen tussen de verschillende interface-elementen zijn weggehaald. Ook zijn bepaalde knoppen, zoals de screenshotfunctie, verplaatst naar de access bar om zo een rustiger totaalbeeld te creëren.

De vpn die Opera biedt, is gratis. De informatiepagina over de vpn doet echter vermoeden dat het om een proxy gaat. Er wordt namelijk niet gesproken over het opzetten van een versleutelde tunnel voor het netwerkverkeer, maar slechts over het verbergen van het ip-adres van de gebruiker.