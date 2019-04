Maxon neemt maker gpu-renderingssoftware Redshift over

Maxon, onder andere bekend van de applicaties Cinebench, Cinema4D en Bodypaint3D, heeft Redshift Rendering Technologies overgenomen. Redshift is het bekendst om zijn gpu-renderingssoftware. Over het bedrag van de overname is nog niets bekend.

Maxon laat in een persbericht weten van mening te zijn dat content creëren steeds complexer wordt en dat daarmee ook de vraag naar efficiëntere en schaalbare renderingssoftware toeneemt. Het bedrijf zegt dat het Redshift-team uitgebreide ervaring in renderen met zich meeneemt, vooral op het gebied van gpu-technologie.

Redshift is momenteel bezig aan een nieuwe versie van zijn programma: Redshift 3.0. Maxon laat weten dat er niets zal veranderen aan de introductiedatum van de software, al is die nog niet bekend. De prijs van de software blijft hetzelfde en Maxons eigen software blijft ook andere thirdpartyplug-ins ondersteunen. Voor gebruikers die al een licentie van Redshift hebben, verandert er niets.

Redshift is in korte tijd groot geworden in de softwarewereld. De renderingssoftware van het softwarebedrijf, dat in 2012 werd opgericht, werd onder andere ingezet voor visuele effecten bij projecten als Black Panther, Captain Marvel en American Gods. Ook Blizzard maakt gebruik van de Redshift-software.

Voorbeeld van project waarbij Redshift is gebruikt.