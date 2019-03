Maxon brengt benchmarktool Cinebench R20 uit

Maxon heeft een nieuwe versie van zijn benchmarktool uitgebracht. Cinebench R20 gebruikt een veel grotere en complexere scène dan zijn voorganger. Dat maakt de tool volgens de makers nauwkeuriger voor moderne cpu's.

Cinebench R20 maakt gebruik van Intels Embree-engine voor raytracing en de nieuwe benchmark kan volgens Maxon overweg met 'geavanceerde features' van moderne AMD- en Intel-cpu's, waardoor het renderen tot twee keer zo snel gaat als voorheen. Diezelfde verbeteringen zitten ook in de Cinema 4D R20-software.

Omdat de scène die voor de benchmark wordt gebruikt, anders is dan die in de vorige versie, kunnen benchmarkresultaten niet onderling worden vergeleken. De test duurt ook langer; er is acht keer zoveel rekenkracht nodig om de nieuwe scène te renderen en er is minimaal 4GB werkgeheugen nodig. Maxon heeft de gpu-test uit Cinebench R20 verwijderd.

Cinebench R20 is uitgebracht via de Microsoft Store en de Mac App Store. TechPowerUp heeft een versie van de applicatie online gezet die is te downloaden zonder gebruik te maken van de downloadwinkels.