Maxon dwingt hardwarewebsites om Cinebench R20-download offline te halen

Maxon, de maker van Cinebench R20, dwingt websites die de benchmarktool ter download aanbieden om deze offline halen. De nieuwe versie is officieel alleen via de Microsoft Store en de Mac App Store beschikbaar.

Zowel TechPowerUp als Guru3D zijn aangeschreven door Maxon met het verzoek om de download van Cinebech R20 offline te halen. Als de websites dat niet doen, dreigt het bedrijf met juridische stappen. Beide websites hebben de download verwijderd en verwijzen nu naar de officiële kanalen.

Sinds het uitkomen van Cinebench R20 is de benchmarktool alleen verkrijgbaar via de Microsoft Store en de Mac App Store. Daarmee hebben gebruikers geen controle meer over welke versie van de benchmark ze draaien.

Veel benchmarkers en overklokkers gebruiken de losse downloadversies van de benchmarksoftware om deze bijvoorbeeld vanaf een usb-stick te kunnen installeren. Voorgaande versies van Cinebench werden ook door de softwaremaker zelf als losse download aangeboden. Wat de reden is voor Maxon om de nieuwe versie alleen via de downloadwinkels van Microsoft en Apple aan te bieden, is niet bekend.

Gebruikers kunnen wel zelf een losstaande versie van Cinebench R20 maken nadat ze deze hebben gedownload uit de Microsoft Store. Als de software draait is via een rechtermuisklik op Cinebench.exe in Taakbeheer de locatie van de bestanden te vinden. Door alle inhoud van de 'bin'-map te kopiëren is een losse versie van de software te maken.