Deel van boedel e-beam-lithografiebedrijf Mapper gaat onder de hamer

Een deel van de boedel van het failliete Mapper gaat onder de hamer in drie veilingen. Het intellectueel eigendom van Delftse e-beam-lithografiebedrijf werd overgenomen door ASML, maar niet alle goederen.

Bij de eerste veiling die door Troostwijk Auctions wordt georganiseerd, komt allerlei apparatuur van de chipmachinemaker onder de hamer. Geïnteresseerden kunnen online bieden en de veilig loopt af op dinsdag. Maandag is er een kijkdag in Delft en Den Hoorn, waar de goederen staan. Er komen daarna nog twee veilingen, die sluiten op 19 en 27 maart.

Volgens het veilinghuis is het bijzonder dat er goederen 'uit de printplaatindustrie' op de markt komen. Allerlei apparatuur die Mapper gebruikte bij zijn ontwikkeling en productie van zijn lithografiemachine gaat onder de hamer.

Mapper ging eind vorig jaar failliet, nadat het bedrijf al langer in financiële problemen verkeerde. Begin dit jaar werd bekendgemaakt dat ASML het intellectueel eigendom van Mapper overneemt. Ook kregen medewerkers van het bedrijf uit Delft een contract aangeboden.

Hoewel ASML het bedrijf deels heeft overgenomen, ziet de Veldhovense chipmachinemaker geen toekomst in de techniek van Mapper. Dat blijkt uit een interview van Bits & Chips met ASML-ceo Peter Wennink. ASML behaalt in de afgelopen jaren veel succes met zijn euv-machines. De machines van Mapper hadden daarmee moeten concurreren, maar hebben dat nooit gedaan omdat de snelheid veel te laag was voor massaproductie.

Mapper werd in 2000 opgericht en ontwikkelde een alternatief voor immersielithografie op basis van electron-beam lithography. Met die techniek brengt een grote hoeveelheid parallelle elektronenbundels patronen aan op een fotogevoelige laag. Het voordeel is dat er geen duur masker nodig is en de machines zijn daarmee een stuk goedkoper te maken.