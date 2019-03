Britse bank test betaalpas met vingerafdrukscanner van Nederlands bedrijf

De Britse bank NatWest gaat een betaalpas met een ingebouwde vingerafdrukscanner van het Nederlandse bedrijf Gemalto testen. Klanten kunnen daarmee contactloos betalen zonder limiet en hoeven geen pincode in te voeren.

Voor gebruik moeten klanten hun vingerafdruk registreren op de betaalpas. Daarvoor moeten ze naar een kantoor van de bank, maar volgens The Guardian wil NatWest het in de toekomst mogelijk maken om die vingerafdruk op afstand op de betaalpas te zetten.

Gemalto, het Nederlandse bedrijf dat de vingerafdrukscanner voor de betaalpas maakt, laat in een demonstratiefilmpje zien dat klanten naar een bank moeten om daar via een tablet hun vingerafdruk op de pas te laten zetten. Daarbij stelt het bedrijf dat de vingerafdruk nergens wordt opgeslagen, behalve op de betaalpas van de klant. Het filmpje laat ook zien dat het in de toekomst mogelijk moet worden voor gebruikers om zelf hun vingerafdruk via een smartphone te registreren op de betaalpas.

Het gebruik van de vingerafdruk op de betaalpas dient als een extra beveiliging voor contactloze betalingen. In het Verenigd Koninkrijk kunnen klanten nu tot 30 pond contactloos betalen zonder een pincode in te hoeven voeren. Met de vingerafdruk op de bankpas vervalt die limiet. Ook bij het betalen met de betaalpas in een kaartlezer hoeft er geen pincode ingevoerd te worden, maar volstaat de vingerafdruk.

De test van de Britse bank begint in april en wordt gehouden met tweehonderd klanten. Volgens NatWest hoeven winkeliers niets aan te passen aan hun betaalterminals.