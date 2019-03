Ruim veertig procent van stemmen bij Estse verkiezingen werd online ingediend

Bij de Estse parlementsverkiezingen van begin maart heeft bijna de helft van de stemmers via internet gestemd. Meer dan 247.000 mensen stemden via de computer. Het was de tiende keer dat Esten via internet konden stemmen; steeds meer burgers in het land maken er gebruik van.

Met het i-Voting-systeem kunnen Esten sinds 2005 via internet stemmen bij verkiezingen. Daarvoor moet iedere stemmer een id-kaart hebben met pincodes, een kaartlezer en een computer. De id-kaart met pincodes is voor de authenticatie nodig, al kan het authenticeren ook met een mobiele telefoon met speciale id-simkaart en pincode.

Esten die online willen stemmen, moeten een stemprogramma downloaden dat ook meteen controleert of de persoon mag stemmen en niet al gestemd heeft. Online stemmen kan tussen de tiende en vierde dag voor de papieren verkiezingen. Stemmers kunnen hun keuze tussendoor aanpassen.

Uiteindelijk worden de stemmen via internet versleuteld naar een server gestuurd. Daar worden de digitale stemmen op een computer gezet. Die computer is volgens Estland met zo min mogelijk componenten uitgerust. Zo heeft de pc geen harde schijf of internetverbinding, alleen een optische drive en smartcardlezer om de stemmen te kunnen lezen en op te kunnen slaan. Zo wil Estland het risico op invloeden van buitenaf zo klein mogelijk maken.

Tijdens het tellen van de stemmen zijn volgens Estland geen ongeldige stemmen geregistreerd. Daarnaast is aan 5,8 procent van de online stemmers gevraagd of hun stem klopte en ieder van hen bevestigde dat zij stemden op wat het stembureau had geregistreerd. Het systeem is volgens onderzoekers van de universiteit van Tallinn vijftig procent goedkoper dan stemmen met papier.

De parlementsverkiezingen waren dit jaar op 3 maart, stemmen kon dus van 21 tot 27 februari. Van de 565.028 stemmen waren er 247.232 via internet gestuurd. Dat betekent dat 43,75 procent van alle stemmen via internet is verstuurd. Uiteindelijk won de centrumrechtse partij Liberale Hervorming de verkiezingen.

In Nederland zijn voor zover bekend geen plannen om het binnenlandse stemmen via internet te laten lopen. Wel is de overheid bezig om buitenlandse stemmen online te laten verlopen. Ook moet er in 2021 een stembiljet komen dat elektronisch te tellen is.