SkyBox Labs kondigt platformgame Stela aan voor pc en Xbox One

SkyBox Labs kondigt een platformgame aan die dit jaar uitkomt voor de pc en de Xbox One. De game speelt zich af in een mysterieuze oude wereld, die spelers moeten ontdekken met de jonge vrouw Stela, het hoofdpersonage in de game.

De makers omschrijven Stela als een filmische platformgame. De game bevat volgens de korte omschrijving verraderlijk terrein en gigantische beesten. Spelers moeten de omgeving manipuleren om puzzels op te lossen en de studio belooft een originele soundtrack. Een exacte verschijningsdatum is nog niet bekendgemaakt.

Stela wordt gemaakt door SkyBox Labs, dat is een Canadese studio die samen met 343 Industries ook aan Halo Infinite werkt. De ontwikkelaar zal meer van Stela laten zien op de Game Developer Conference 2019, die over een week begint. Het spel is onderdeel van Microsofts ID@Xbox Developer Showcase.