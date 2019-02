Platformgame Hollow Knight krijgt opvolger voor pc en Nintendo Switch

Team Cherry, de makers van platformgame Hollow Knight, hebben Silksong aangekondigd. Het is een vervolg op het eerste deel en het spel komt eerst uit voor de pc en Nintendo Switch. Later volgt mogelijk een release op de PlayStation 4 en de Xbox One.

In Hollow Knight: Silksong gaan spelers aan de slag met het personage Hornet, die een avontuur beleeft in een nieuw koninkrijk. Het tweede deel bevat nieuwe krachten, wapens, vijanden en omgevingen. Het nieuwe personage heeft allerlei nieuwe moves. Spelers die de game uitspelen kunnen aan de slag met de Silk Soul-modus. Wat dat precies inhoudt is nog niet duidelijk, maar volgens de ontwikkelaar is dit een unieke, uitdagende ervaring.

Er waren al aanwijzingen dat Team Cherry met iets nieuws zou komen, maar tot nu toe was niet duidelijk dat het ging om een volledig vervolg. Het eerste deel van platformgame Hollow Knight kwam eind 2017 uit voor de pc en verscheen begin 2018 voor de Nintendo Switch. Eind dat jaar kwamen er ook versies voor de PlayStation 4 en de Xbox One.

Team Cherry heeft nog geen verschijningsdatum en prijs bekendgemaakt van Silksong. Spelers die het eerste deel gekocht hebben via de Kickstarter-campagne waar de ontwikkeling mee werd gefinancierd, krijgen het nieuwe deel gratis.