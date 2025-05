Hollow Knight: Silksong komt naar PS4 en PS5

Indiegame Hollow Knight: Silksong komt beschikbaar op PlayStation-consoles. Dat bevestigt Sony. De game was al bevestigd voor de Switch, Xbox-consoles en pc's. Silksong werd in 2019 aangekondigd, maar heeft nog geen officiële releasedatum.

Sony kondigt op Twitter aan dat Silksong uitkomt voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Verder deelt het bedrijf geen informatie over de game. Het is ook nog niet bekend of de game direct bij de release op de PS4 en PS5 uitkomt, of dat de titel pas op een later moment naar de consoles komt.

Silksong wordt een vervolg op Hollow Knight, een Metroidvania-achtige 2d-actieplatformer uit 2017. Silksong was aanvankelijk bedoeld als dlc voor het origineel, maar werd later losgekoppeld als een losstaande game. Het spel volgt Hornet, een personage dat ook een grote rol speelde in het origineel. Team Cherry kondigde Hollow Knight: Silksong begin 2019 aan voor pc's en de Nintendo Switch. De studio deelde meer informatie tijdens de E3 van dat jaar. Daarna deelde het bedrijf lange tijd geen updates.

Onlangs kondigde de ontwikkelaar echter aan dat de game ook naar Xbox-consoles en Xbox Game Pass komt. Nu is dus ook bevestigd dat de titel uitkomt op de PS4 en PS5. De game heeft nog altijd geen releasedatum. De game werd in juni ook genoemd in een Xbox-presentatie met games die 'binnen twaalf maanden' uitkomen. De game zou dan ook uiterlijk in de eerste helft van 2023 moeten verschijnen.