Gebruikers iPhone 14 Pro-serie melden dat cameramodule trilt in bepaalde apps

Gebruikers van de iPhone 14 Pro en Pro Max melden problemen met het camerasysteem, waardoor ze geen foto's en video's kunnen maken in apps als Snapchat en TikTok. De camera begint in die apps te 'trillen' en maakt daarbij fysiek geluid.

Verschillende gebruikers op sociale media als Reddit en Twitter klagen over dergelijke cameraproblemen met de nieuwe iPhone 14 Pro-serie, merkt ook 9to5Mac op. Volgens gebruikers begint de camera in bepaalde apps te trillen en te rammelen. Daarnaast maakt het camerasysteem een soort knarsend geluid. Onder meer youtuber Luke Miani deelt daar beelden van op Twitter. Het lijkt erop dat de camerasensor fysiek beweegt. Dat doet vermoeden dat het om een bug met de optische beeldstabilisatie gaat, maar dat is niet bevestigd.

De problemen lijken zich niet voor te doen in de officiële camera-app van Apple. Daarmee zou het alleen om thirdpartyapps gaan. De meeste gebruikers klagen over problemen in socialmedia-apps als Instagram, Snapchat en TikTok. Er is vooralsnog geen oplossing voor het probleem. Naar verwachting moeten Apple of appontwikkelaars updates uitbrengen om de bug te verhelpen. Apple heeft nog niet gereageerd op de berichten. Tweakers heeft vragen uitstaan bij het bedrijf.