Gerucht: Alle iPhone 15-modellen krijgen Dynamic Island

Alle iPhones die volgend jaar geïntroduceerd worden, krijgen mogelijk een scherm met Dynamic Island-inkeping. Dat meldt DSCC-analist Ross Young. De feature is momenteel exclusief beschikbaar op de iPhone 14 Pro-modellen.

Ross Young schrijft op Twitter dat Dynamic Island ook voor de iPhone 15-standaardmodellen wordt verwacht. Daarmee zou de functie op termijn standaard beschikbaar komen in alle nieuwe iPhones. Young verwacht niet dat de basismodellen volgend jaar een ltpo-paneel krijgen. Daarmee zouden alleen de iPhone 15 Pro-toestellen 120Hz- en always-on-ondersteuning krijgen.

De Dynamic Island is een langwerpige, pilvormige inkeping in het scherm die de selfiecamera en Face ID-hardware herbergt. Apple introduceerde de feature in de iPhone 14 Pro-toestellen. De feature wordt gecombineerd met de UI van iOS om te functioneren als een soort notificatiebalk. Daarop worden, naast notificaties, ook dingen als weersvoorspellingen, systeemmeldingen als binnenkomende telefoongesprekken en op termijn informatiemeldingen van third-partyapps getoond.

Young is analist bij Display Supply Chain Consultants en deelde in het verleden vaker correcte informatie over Apple-hardware. Hij voorspelde eerder dat de iPhone 13 Pro-serie en nieuwe MacBook Pro-modellen ondersteuning voor ProMotion zouden krijgen. Hij deelde ook vroegtijdig de correcte schermafmetingen van verschillende Apple-apparaten, zoals die van de MacBook Air met M2-soc en de nieuwe iPad Mini.