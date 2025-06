Gerucht: Apple werkt met LG aan iPhone met 'under-display'-camera

Apple werkt naar verluidt samen met LG Innotek aan een iPhone met een selfiecamera die zich achter het paneel bevindt en daarmee onzichtbaar is als hij niet wordt gebruikt. Het bedrijf zou een iPhone met een dergelijke camera 'na 2026' willen uitbrengen.

LG Innotek is begonnen met de voorontwikkeling van een under-display-camera voor iPhones, schrijft The Elec. Hiervoor werkt het bedrijf naar verluidt aan een speciale lensmodule die de huidige tekortkomingen van een dergelijke camera moet oplossen. Door de camera achter het paneel te plaatsen wordt er namelijk minder licht naar de beeldsensor gestuurd, wat ten koste gaat van de beeldkwaliteit en helderheid.

Het Freeform Optic-systeem van LG heeft een speciale 'gebogen' vorm, waarbij de dikte van de zijkanten van de lenzen aanpasbaar is. Hiermee moet het in staat zijn om 'de aberratie van het optische systeem en de optische module te verminderen'. Zo zou worden voorkomen dat de foto's wazig worden door de vorm van de lens. Ook moet het lenzensysteem leiden tot 'een verbetering van de lichtratio rondom het optische systeem en de optische module', wat een hogere beeldkwaliteit moet opleveren.

The Elec schrijft dat Apple al udc-exemplaren van andere bedrijven heeft afgekeurd, omdat het ontevreden was over het resultaat. De Display-afdeling van LG zou ondertussen ook werken aan een eigen underdisplaycamerasysteem. Die divisie wil naar verluidt de lichtdoorlatendheid daarvan 'na 2024' met veertig procent verhogen.

De Zuid-Koreaanse site schrijft dat de eerste iPhone met een dergelijke camera 'na 2026' wordt verwacht, maar noemt geen specifiek jaartal. Eerder liet analist Ross Young van DSCC echter al weten dat Apple de iPhone Pro in 2027 wil voorzien van een selfiecamera en Face ID-module achter het scherm, maar dat de standaard iPhone dat jaar nog wel een gat heeft voor de camera.