LG toont DukeBox-audiosysteem met buizenversterker en transparant oledscherm

LG toont tijdens de CES-beurs zijn DukeBox. Dit audiosysteem wordt ontwikkeld door LG Labs, de experimentele tak van LG, en beschikt over een buizenversterker die achter een transparant oledpaneel zit. Het is niet bekend of en wanneer de DukeBox uitkomt en wat deze gaat kosten.

LG bevestigt dat de DukeBox van zijn Labs-divisie volgende week wordt getoond tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Het systeem beschikt volgens LG over een buizenversterker, hoewel de Zuid-Koreaanse fabrikant daarover verder weinig concrete details deelt. De DukeBox, die is geïnspireerd door traditionele jukeboxes, krijgt daarnaast een voorwaarts georiënteerde speaker aan de onderkant en 'twee 360-gradenspeakers' op de bovenkant.

Het systeem wordt omringd door een glazen behuizing, met aan de voorkant een transparant oledpaneel. Deze kan bijvoorbeeld informatie over de afgespeelde muziek tonen, maar is volgens LG ook geschikt voor films en videobeelden. Doordat het scherm transparant is, kunnen de vacuümbuizen van de geïntegreerde versterker ook gezien worden.

LG zegt ook dat het, naast de DukeBox, ook een CineBeam Qube-4k-laserprojector tonen, naast een smarthomerobot, een nieuwe laptop, en meer. LG zegt niet of en wanneer de DukeBox beschikbaar komt en noemt ook geen prijs.