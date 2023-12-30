LG onthult compacte en lichte 4k-laserprojector met handvat

LG heeft in aanloop naar de CES 2024-beurs de 4k-laserprojector CineBeam Cube onthuld. Het vierhoekige apparaat haalt een helderheid van 500 ansi-lumen en is bedoeld om handzaam te zijn. Daarom is de projector relatief licht en compact, en bevat deze een handvat.

De CineBeam Cube kan 4k-beelden projecteren van tussen de 50 en 120 inch, laat LG weten. De beamer heeft verder een contrastratio van 450.000:1, hetgeen net als de piekhelderheid van 500 lumen in vergelijking met andere laserbeamers van onder meer LG weinig is. Zo haalt de CineBeam HU85L met ''ultra short throw'-technologie uit 2019 2500 ansi-lumen, en een geüpgradede versie van dat model die vorig jaar verscheen levert 3700 lumen en heeft een contrastratio van 2000.000:1.

In tegenstelling tot die modellen is de CineBeam Cube bedoeld om handzaam te zijn. Het apparaat heeft afmetingen van 80x135x135mm, weegt 1,49kg en bevat een handvat dat in 360 graden gedraaid kan worden. Volgens LG is dit apparaat door zijn compacte ontwerp geschikt om van elke binnenruimte in een handomdraai een thuisbioscoop te maken.

De projector ondersteunt 154 procent van de dci-p3-kleurruimte. Ook is er ondersteuning voor HDR10 en komt deze met een autofocusfunctie waarmee volgens LG de plaatsing en het formaat van de geprojecteerde beelden automatisch geoptimaliseerd worden. De CineBeam Cube bevat verder een HDMI-eARC-poort en een USB-C-aansluiting. Tot slot draait de beamer op webOS 6.0, waardoor het mogelijk is om content van applicaties als Netflix en YouTube te streamen zonder dat gebruikers een extern apparaat zoals een Chromecast nodig hebben. De prijs en releasedatum heeft LG nog niet bekendgemaakt.