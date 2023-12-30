LG onthult compacte en lichte 4k-laserprojector met handvat

LG heeft in aanloop naar de CES 2024-beurs de 4k-laserprojector CineBeam Cube onthuld. Het vierhoekige apparaat haalt een helderheid van 500 ansi-lumen en is bedoeld om handzaam te zijn. Daarom is de projector relatief licht en compact, en bevat deze een handvat.

De CineBeam Cube kan 4k-beelden projecteren van tussen de 50 en 120 inch, laat LG weten. De beamer heeft verder een contrastratio van 450.000:1, hetgeen net als de piekhelderheid van 500 lumen in vergelijking met andere laserbeamers van onder meer LG weinig is. Zo haalt de CineBeam HU85L met ''ultra short throw'-technologie uit 2019 2500 ansi-lumen, en een geüpgradede versie van dat model die vorig jaar verscheen levert 3700 lumen en heeft een contrastratio van 2000.000:1.

In tegenstelling tot die modellen is de CineBeam Cube bedoeld om handzaam te zijn. Het apparaat heeft afmetingen van 80x135x135mm, weegt 1,49kg en bevat een handvat dat in 360 graden gedraaid kan worden. Volgens LG is dit apparaat door zijn compacte ontwerp geschikt om van elke binnenruimte in een handomdraai een thuisbioscoop te maken.

De projector ondersteunt 154 procent van de dci-p3-kleurruimte. Ook is er ondersteuning voor HDR10 en komt deze met een autofocusfunctie waarmee volgens LG de plaatsing en het formaat van de geprojecteerde beelden automatisch geoptimaliseerd worden. De CineBeam Cube bevat verder een HDMI-eARC-poort en een USB-C-aansluiting. Tot slot draait de beamer op webOS 6.0, waardoor het mogelijk is om content van applicaties als Netflix en YouTube te streamen zonder dat gebruikers een extern apparaat zoals een Chromecast nodig hebben. De prijs en releasedatum heeft LG nog niet bekendgemaakt.

LG CineBeam QubeLG CineBeam Qube

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 30-12-2023 10:11 96

30-12-2023 • 10:11

96

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Reacties (96)

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evers97 30 december 2023 10:28
De projector ondersteunt 154 procent van de dci-p3-kleurruimte.
Sorry hele domme vraag van me, maar ik ben hier niet thuis in. Hoe kan een kleurruimte meer dan 100% ondersteunt worden? 100% is toch gewoon de volledige kleurruimte?
Kees BOFH @evers9730 december 2023 10:44
Klopt, maar de dci-p3-kleurruimte is slechts een onderdeel van de volledige kleurruimte (zie de groene P3 in dit plaatje).

Hij kan dus meer dan de DCI-P3 kleurruimte weergeven. De reden dat ze specifiek de DCI-P3 noemen is omdat dci staat voor "Digital Cinema Initiative" welke gebruikt word voor digitale film distributies.
Dendeeze @evers9730 december 2023 13:54
Dat is dankzij de lasers dat ze zo'n bereik behalen.
Er zijn heel veel van dit soort laser projectors, ook van vele merken die niet bekend zijn bij het gewone publiek.
Dangbei bijvoorbeeld, heeft de X5 Ultra gelanceerd met ALPD 5.0, gebruikers kunnen schakelen tussen drie lichtbronnen, full color LED, hybride lichtbronnen dus alles samen, of een pure driekleurenlaser.
Momenteel is deze enkel te verkrijgen in China, of je moest hem zelf importeren en Chinees kunnen lezen. ;)
Het gaat niet lang meer duren voorleer andere fabrikanten, projectors gaan lanceren met ALDP 5.0
Er wordt vooral uitgekeken naar UST projectors zoals Formovie Theatre met ALDP 5.0 pro lichtbron.
cedrix5 @evers9730 december 2023 10:38
Er vallen ook kleuren buiten die kleurruimte, dus als je meer dan 100% ondersteunt vang je ook kleuren die normaliter buiten die kleurruimte vallen.
n8n @cedrix530 december 2023 10:46
Eigenlijk zou het dan 100+10% moeten zijn oid want in theorie kan je ook 96% van de kleurruimte dekken plus 14% die er buiten ligt om op 110% te komen.

[Reactie gewijzigd door n8n op 22 juli 2024 20:59]

Gwaihir @n8n30 december 2023 17:12
Dat vroeg ik me ook gelijk af: heb je met zo'n creatieve opgave nu wel of niet 100% van de kleurruimte afgedekt?

Die extra 54% lijkt me, voor die kleurruimte, nutteloos want die zal nooit aangestuurd worden. Druk het dan uit als percentage van een kleurruimte waar die kleuren ook echt in zitten..

@BadRespawn Heb je een bron, voor die 100% claim? En je las kennelijk over mijn "voor die kleurruimte" heen? Zo'n projector heeft net zo goed beperkingen, een zinnige beschrijving maakt die duidelijk. Een claim van +54% is m.i. zinloos, want waar zit die dan? (Dat kun je dus niet vertellen aan de hand van dci-p3. En ik vermoed dat jij daar ook geen benul van hebt weten op te doen, anders koos je vast niet je Pantone voorbeeld, want laserlicht staat nogal ver van gedrukte inkt..)

[Reactie gewijzigd door Gwaihir op 22 juli 2024 20:59]

BadRespawn @Gwaihir30 december 2023 18:43
Dat vroeg ik me ook gelijk af: heb je met zo'n creatieve opgave nu wel of niet 100% van de kleurruimte afgedekt?
Wel 100% vd "dci-p3" kleurruimte (+ nog meer).

Belangrijkste is dat er niet slecht één kleurruimte is, want kleurruimte is gedefinieerd afhankelijk van specifieke toepassingen. Zo is er de Pantone kleurruimte voor drukwerk https://www.pantone.com/
En nog veel meer https://en.wikipedia.org/...lor_spaces_and_their_uses.
Geen daarvan omvat de totale kleurruimte die het menselijk oog kan waarnemen omdat dat technisch niet haalbaar is. Inkt heeft andere beperkingen dan LCD, binnen LCD is er variatie, OLED heeft weer andere beperkingen, etc.
Die extra 54% lijkt me, voor die kleurruimte, nutteloos want die zal nooit aangestuurd worden.
Toch wel want het bronmateriaal/ bron apparaat hanteert niet noodzakelijkerwijs de dci-p3 kleurruimte.
BadRespawn @Gwaihir31 december 2023 12:09
@BadRespawn Heb je een bron, voor die 100% claim? En je las kennelijk over mijn "voor die kleurruimte" heen? Zo'n projector heeft net zo goed beperkingen, een zinnige beschrijving maakt die duidelijk. Een claim van +54% is m.i. zinloos, want waar zit die dan?
Lijkt me vanzelfsprekend dat 154% ook 100% omvat.
Als ie bvb maar 90% van DCI-P3 omvat maar wel 64% buiten DCI-P3, dan zou die dus niet aan de DCI-P3 (digital cinema) norm voldoen itt wat "154% van DCI-P3" impliceert - dat zou zeer opvallende misleidende reclame zijn waarmee LG zichzelf in de vingers snijdt.
Verder zie ik niet waarom het zo veel uitmaakt waar die 54% precies zit, het betekent gewoon dat ie net wat zuiverder/dieper rood en/of groen en/of blauw kan weergeven (zie de kleurruimte grafieken; aan de grenzen van kleurruimtes is het verschil in kleurtinten heel klein) dan DCI-P3, het verschil tov 100% is in praktijk zo klein dat je dat pas ziet als je het naast elkaar vergelijkt.
(Dat kun je dus niet vertellen aan de hand van dci-p3. En ik vermoed dat jij daar ook geen benul van hebt weten op te doen, anders koos je vast niet je Pantone voorbeeld, want laserlicht staat nogal ver van gedrukte inkt..)
Pantone is gewoon een voorbeeld van waar ik het over had: "kleurruimte is gedefinieerd afhankelijk van specifieke toepassingen" en "...andere beperkingen...".

[Reactie gewijzigd door BadRespawn op 22 juli 2024 20:59]

watercoolertje
@cedrix530 december 2023 11:00
Dus mijn tafelkleed bedekt 150% van de tafelblad omdat ie voor 50% eroverheen hangt? Nee hij dekt 100% van het tafelblad en de overige 50% dekt (een deel van) de poten :)

Maar ik snap het wel en jij kan daar natuurlijk niks aan doen dat fabrikanten onmogelijke dingen claimen.

Sowieso is 154% een claim van niks want die 54% is misschien wel enkel groentinten of roodtinten. We weten dus niet wat die 54% toevoegt, we weten alleen waar die 100% voor staat (want dat is vastgelegd in die standaard).

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 20:59]

Nas T @watercoolertje30 december 2023 11:56
Een tafelkleed kan 200% van het oppervlak van je tafel bedekken. Stel je tafel is 1,5x2 meter en het tafelkleex 2x3 meter. Dan bedekt het niet twee keer je tafelblad, wel twee keer het oppervlak van dat blad.

Dus kan het meer dan de kleurruimte bedekken? Ja, want in realiteit is er meer kleur dan binnen die kleurruimte. Het is net hoe je het interpreteert, ik zou het niet per se als fout (of absoluut correct) bestempelen om te stellen dat het 150% van een kleurruimte weergeeft.
Herko_ter_Horst @Nas T30 december 2023 12:21
Punt is, dat het nog steeds maar 100% van het oppervlak van de tafel dekt, meer is namelijk fysiek onmogelijk, of het het tafelkleed zelf nou 2 of 200x het oppervlak heeft. 2x hetzelfde oppervlak afdekken resulteert nog steeds in 100% van het oppervlak dat bedekt is.

Het probleem met deze vergelijking is dat de dci-p3-kleurruimte niet de totaal mogelijke kleurruimte is (een tafel omvat wel de totale mogelijke oppervlakte van de tafel), maar zelf slechts een deel ervan. Je kunt dus meer dan de dci-p3-kleurruimte afdekken. Een aanduiding als "154% van de dci-p3-kleurruimte" is echter redelijk onzinnig, want je dekt nog steeds maximaal 100% van de dci-p3-kleurruimte plus dan nog een ander deel van de totale kleurruimte (blijkbaar qua "oppervlak" vergelijkbaar met 54% van de dci-p3-kleurruimte), maar het is wel een compacte manier om dit op te schrijven, dus ik snap wel dat je dat vanuit een marketing-perspectief zo opschrijft.

De vergelijking is: ik heb een vloer, op die vloer heb ik een driehoek getekend en over die driehoek leg ik een kleed. Dat kleed kan potentieel meer bedekken dan de driehoek, maar er is nooit meer dan 100% van de driehoek bedekt (dat kan namelijk niet). De rest van het kleed bedekt wel meer van de vloer, maar dat valt buiten de driehoek. Zeggen dat het kleed 150% van de driehoek bedekt, is onzinnig, maar de meeste mensen zullen wel snappen dat je bedoelt: 100% van de driehoek en nog 50% van het oppervlak van de driehoek daarbuiten.
watercoolertje
@Nas T31 december 2023 10:56
Je dekt dus met 200% tafelkleed (kleuren) maar 100% van de tafel (DCI-P3), dank je dat je nog beter duidelijk maakt waarom mijn mening juist klopt!

Jammer alleen dat je denkt het tegenovergestelde te doen :Y)
Sjaak2k @watercoolertje30 december 2023 23:32
Ja maar er zijn verschillende tafelbladen. Dat is hem nou net. Veel uhd films zijn gemastered in P3 maar er zijn er ook die gebruik maken van BT2020. In dat geval word er met een projector of tv die meer dan 100% P3 ondersteunt meer kleur weergegeven. Iets waar iedereen hier aan voorbij lijkt te gaan.
watercoolertje
@Sjaak2k31 december 2023 10:57
Nee hoor dan moet die beamer toch gewoon een BT2020 percentage tonen ipv die van DCI-P3. Dat maakt 154% van een andere standaard niet beter/duidelijker.
Sjaak2k @watercoolertje31 december 2023 15:26
Ja maar aangezien de overgrote meerderheid in P3 word gemastered drukken ze dat dus uit in P3. Plus marketing technisch is het interessanter om bijvoorbeeld 150% van P3 te benoemen in plaats van 75% van BT2020.
84hannes @Sjaak2k31 december 2023 16:51
Ja maar er zijn verschillende tafelbladen.
Het is een mooie vergelijking. Ik zat te denken aan een tafelkleed dat 120% van mijn salontafel dekt, maar gebruikt wordt op mijn eettafel, waar hij slechts 80% dekt. Maar die vergelijking gaat wel scheef omdat mijn salontafel niet een subset is van mijn eettafel. Het tapijt onder mijn salontafel dekt dan weer 200% van de salontafel, maar slechts 5% van de woonkamer, is dat een betere vergelijking? :)
Sjaak2k @84hannes31 december 2023 22:55
Je moet het tafelkleed zien als de kleurruimte en je tafel als de weergever. Dat is helderder denk ik.
k995
@watercoolertje30 december 2023 11:05
Het is niet onmogelijk omdat het hier gaat over aantal kleuren.
dci-p3 is een driehoek waarin bepaalde kleuren vallen, er zijn veel meer kleuren die daarbuiten vallen en onder andere specs vallen (rec2020 bijvoorbeeld) deze kan ook die weergeven.

https://en.wikipedia.org/...on_of_sRGB_P3_Rec2020.svg

Deze kan dus meer kleuren weergeven wat je beeldkwaliteit ten goede komt
watercoolertje
@k99530 december 2023 11:10
Ja ik weet hoe de driehoek werkt (en is al 4x uitgelegd hierboven) en ik ben het er dus niet mee eens dat dat zinnige/nuttige kennis is, maar enkel dient als marketing.

Je weet helemaal niet aan welke kant die driekhoek groter wordt (niet adhv die 154%) en dus wat je er aan hebt.

Je zal dus die driehoek adhv die metingen zelf moeten posten imho en dus niet een niks zeggend nummertje...

De standaard is voor mij nog steeds 100% en niks meer. Dat er meer kleuren weergeven kunnen worden, prachtig maar niet uit die standaard en dus nog steeds 100% van de standaard en niks meer.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 20:59]

Blorgg @watercoolertje30 december 2023 12:28
Ja ik weet hoe de driehoek werkt (en is al 4x uitgelegd hierboven) en ik ben het er dus niet mee eens dat dat zinnige/nuttige kennis is, maar enkel dient als marketing.
Je hebt een stevige mening over zaken waar je overduidelijk niet veel van begrijpt. Mijn advies aan jou is om de mening van mensen die meer van deze materie weten dan jij niet zomaar opzij te schuiven.

Probeer je meer in de materie te verdiepen. Je zou bijvoorbeeld kunnen beginnen met het wikipedia artikel waarvan het CIE 1931 chromaticity diagram hierboven werd gepost.

https://en.wikipedia.org/wiki/DCI-P3
watercoolertje
@Blorgg31 december 2023 10:52
Ik heb gewoon een mening, die hoeft niet met andere te stroken het is namelijk mijn mening.

Misschien had je je daar in kunnen verdiepen ipv denken dat je mijn mening 'over overduidelijk marketingpraat waar je niks mee kan' gaat veranderen.

Ik snap toch wat ie zegt ik snap ook dat de wereld het normaal vind om misleidt te worden, allemaal prima, ik doe daar niet aan mee :Y)

Voor mij is dit gewoon 100% van dc3 en niks meer van die standaard!

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 20:59]

Sjaak2k @watercoolertje31 december 2023 15:29
Er word niemand misleid. Je snapt het gewoon niet.
84hannes @Blorgg30 december 2023 13:13
Probeer je meer in de materie te verdiepen.
Dat is een mooie manier om te zeggen: ik heb geen zin om het uit te leggen.

Maar toch probeer ik het met een vraag: een kleurruimte is gespecificeerd, binnen die ruimte kun je de kleuren gebruiken. Maar wat heb je aan ongespecificeerde kleuren? Kan software daarmee omgaan? Met andere woorden, kan een film kleuren bevatten die buiten een kleurruimte vallen?

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 22 juli 2024 20:59]

Blorgg @84hannes31 december 2023 00:49
Dat is een mooie manier om te zeggen: ik heb geen zin om het uit te leggen.
Er zijn hier al een aantal mensen geweest die het je uit probeerden te leggen. Dat heb je allemaal naast je neer gelegd. Dat is de reden dat ik geen poging doe om jou van nog een extra uitleg te voorzien want dat helpt overduidelijk niet.
84hannes @Blorgg31 december 2023 09:08
Ik vind dit een negatieve houding. @Sjaak2k heeft de moeite gelukkig wel genomen uitleg te geven, maar zoek het gerust na, dat is de enige die mij iets probeert uit te leggen.
Er zijn hier al een aantal mensen geweest die het je uit probeerden te leggen.
Is dus niet juist.

Een groot mens is bereid toe te geven dat hij iets niet weet.
Sjaak2k @84hannes31 december 2023 15:28
Ja. Want de discs zijn gecodeerd in bt2020. Al is de gebruikte kleurruimte P3. Dus als je projector of tv meer dan P3 doet zal die dat weergeven als het in de film zit.
84hannes @Sjaak2k31 december 2023 16:43
Want de discs zijn gecodeerd in bt2020. Al is de gebruikte kleurruimte P3.
Dus als we het hebben over 154% dekking, dan hebben we het over dekking van een kleurruimte die we niet gebruiken? Alsof we een wegenkaart van Europa aanprijzen met 3000% dekking van Nederland? Ik snap de scepsis van @watercoolertje wel.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 22 juli 2024 20:59]

Sjaak2k @84hannes31 december 2023 22:53
Nee. Je kan het niet eens zo met elkaar vergelijken. Die kleurruimte word wel gebruikt, alleen de meeste weergevers kunnen het nog niet weergeven. De UHD standaard laat ruimte voor kleur in het bt2020 bereik en een helderheid tot 10,000 nits.
Echter zijn de broadcast monitoren waarop gemastered word nog niet eens zo ver (1000 nits voor Sony en 4000 nits voor dolby pulsar).
Hulleman @watercoolertje30 december 2023 12:12
Het is niet alleen marketing, maar feitelijk we juist. Ze hadden ook kunnen zeggen, het dekt 85% (hypothetisch voorbeeld dat dit gelijk is aan 154% dci p3) van de rec2020 kleurruimte. Beiden dan juist, maar 154% klinkt beter
nokie @Hulleman31 december 2023 10:19
Maar dat is toch precies de “marketing”: het beter laten klinken? Jouw voorbeeld maakt dat misschien zelfs nog het meest duidelijk van al dat dit iets is dat bedacht is door een marketeer eerder dan een techneut. Want een techneut weet dat beide “hetzelfde” betekenen en zou dus niet wakker liggen van dat kleinere cijfertje.

Content wordt gemaakt in een bepaalde gekozen kleurruimte. Kies je voor DCI-P3, dan is de enige nuttige info dat de projector 100% van die ruimte kan weergeven, want je blijft binnen die ruimte. Hoeveel daarbuiten nog kan getoond worden, is niet nuttig en niet bruikbaar. Of dat nu 101% of 200% is, maakt niets uit, je gebruikt hoogstens 100%.

Kies je voor een ruimere kleurruimte zoals rec2020, dan wil je gewoon weten hoeveel de projector daarvan kan laten zien. Ja, onrechtstreeks weet je op basis van die 154% dat er méér dan DCI-P3 kan getoond worden, maar wat je eigenlijk wil is de specificatie in functie van rec2020. Die 85% dus.

Volgens mij snapt @watercoolertje best goed hoe het in mekaar zit…
84hannes @nokie31 december 2023 16:49
Volgens mij snapt @ best goed hoe het in mekaar zit…
Volgens mij ook, maar bepaalde figuren hebben zich ingegraven in een mening en vinden het nodig @watercoolertje af te branden omdat hij/zij die mening niet deelt.

Ik ben ook geneigd me in te graven, maar ik beide meningen zit een kern van waarheid. Precies 100% van een kleurruimte dekken is nuttige informatie. Bij meer of minder is het getal slechts een indicatie van de kwaliteit, als je echt geïnteresseerd bent zul je meer informatie moeten vergaren om te weten welke kleuren wel en niet ondersteund worden. 80% weergave is best aardig, maar als de missende 20% op een cruciale plek zit dan heb je nog steeds geen mooi beeld.
k995
@watercoolertje30 december 2023 11:20
Neen het is niet enkel marketing, het is toch echt wel een cijfer dat iets betekend.
ALs je ziet hoe dat veel projectoren hun beeld verkrijgen :

https://www.benq.com/en-u...-long-lasting-colors.html

benq bijvoorbeeld dan zie je dat het moeilijk is om louter in 1 kant die extra kleuren te krijgen. Je ziet dat die langs alle kanten "extra" kleuren geeft waardoor die dus HDR en andere "meer kleuren" vormn van beeld aankunnen.
DramaticallyBad @watercoolertje30 december 2023 12:41
Hoe je het moet zien is die 100% is het gemiddelde.
Er zijn ook mensen die buiten jou kleurvelt kunnen zien en zien dus kleuren die jij niet kan zien.
Dus kan je een kleurruimte hebben van zelfs 200%, en jij ziet bijvoorbeeld maar 80%.
Aldy @watercoolertje30 december 2023 17:24
Volgens mij denken we niet abstract genoeg. Buiten het zichtbare spectrum kennen we ook nog het onzichtbare spectrum. Weliswaar zien we dat niet, maar het is wel aanwezig en kan zelfs iets aan het zichtbare spectrum toevoegen. Om te bewijzen dat dit geen onzin is, kunnen we met o.a. filters en lichtgevoelig materiaal dit onzichtbare spectrum zichtbaar maken. Ik vergelijk dit altijd met geluid: Een heel lage frequentie kunnen we niet horen, maar we voelen het wel.
Frame164 @watercoolertje31 december 2023 14:25
Maar er zijn meer standaarden en standaarden veranderen. Als meer projectoren een grotere kleurruimte hebben dan de standaard, kan de standaard kleurruimte worden vergroot en dan voldoet deze projector wellicht al.
honey @cedrix52 januari 2024 21:33
Als het goed is, zul je op een goed scherm geen kleuren zien buiten de kleurruimte waarop deze gemasterd is. Dus, mooie marketing, maar 100% is genoeg.
runeazn @evers9730 december 2023 11:41
Stel er zijn 10 miljoen kleuren en voor mijn Kleurenruimte kies ik er 1 miljoen.
Dat noem ik kleuruimte runeazn.
En ik maak iets dat al die kleuren heeft en 1 miljoen nieuwe kleuren uit de resterende 9 miljoen kleuren.
Dan heb ik nu 200% kleuren uit kleuren ruimte runeazn. Welke kleuren enzo zijn nu idd niet gespecificeerd en het is een beetje krom, maar zo is marketing nou eenmaal.
Hansie9999 @runeazn30 december 2023 15:12
Stel er zijn 10 miljoen kleuren en voor mijn Kleurenruimte kies ik er 1 miljoen.
Dat noem ik kleuruimte runeazn.
En ik maak iets dat al die kleuren heeft en 1 miljoen nieuwe kleuren uit de resterende 9 miljoen kleuren.
Dan heb ik nu 200% kleuren uit kleuren ruimte runeazn. Welke kleuren enzo zijn nu idd niet gespecificeerd en het is een beetje krom, maar zo is marketing nou eenmaal.
Gewoon omdat het grappig is ga ik hier mijn muggenzifterij aan toevoegen :)

je uitleg klopt niet, In jouw voorbeeld moet je zeggen dat je 100% van de kleuren van "kleurruimte Runeazn" hebt + 11,11% uit "de resterende kleurruimte" (1 miljoen van 9 miljoen is 11,11%)

Want die extra 1 miljoen dat zijn GEEN kleuren uit het "kleurruimte Runeazn" want die had je allemaal al in je oorspronkelijke 100% :) het zijn ANDERE kleuren uit de 9 miljoen resterende, en daar heb je dan dus 11,11% van :)
White Feather @Hansie999930 december 2023 21:16
Want die extra 1 miljoen dat zijn GEEN kleuren uit het "kleurruimte Runeazn" want die had je allemaal al in je oorspronkelijke 100% :) het zijn ANDERE kleuren uit de 9 miljoen resterende, en daar heb je dan dus 11,11% van :)
Onzin.

Je kunt die 1 miljoen prima als extra kleuren zien en het dus hebben over +100%.

Zoals al in het genoemde taffellaken-voorbeeld genoemd is.

Wat je echter niet weet is of er bij 200% van de kleurruimte daadwerkelijk ook de 100% van de genoemde kleurruimte gevuld is en nog 100% aan extra kleuren.

Als ik een tafel heb van 1 x1 meter, en ik heb een tafellaken van 2x0,5 meter, dan bedek ik dus maar 50% van mijn eigen tafel (=kleurruimte), maar ook 50% van die ernaast. Bij elkaar bedek ik echter 100% van de oppervlakte van mijn tafel.
Coolstart @White Feather31 december 2023 01:30
Uw redenering klopt niet. 100% P3 is is 100% van de tafel. Die extra 54% is extra stof over de tafel maar je weet niet aan welke poot het overhangt = je seet niet welke kleuren het extra dekt.
White Feather @Coolstart31 december 2023 08:59
Jij trapt in de marketing en gelooft blijkbaar dat fabrikanten de waarheid spreken en eerlijk zijn in hun uitlatingen.

In de praktijk blijkt dat nogal eens niet te kloppen.

Elders in het topic is ook een voorbeeld gegeven dat een routeplanner 150% van de straten van Nederland kent. Dan weet je dus nog steeds niet hoeveel procent in Nederland.

Voor hetzelfde geld is het aantal straten geteld ter vergelijking met het aantal straten in Nederland en liggen ze allemaal in Frankrijk.
Frame164 @runeazn31 december 2023 14:28
Communicatie is overigens maar een heel klein stukje van marketing maar gezien de manier hoe marketing op dit forum wordt gebruikt is er misschien les nodig over marketing.

Hint: alles om een product of dienst te ontwikkelen en naar de markt te brengen is onderdeel van marketing. Vrijwel iedereen hier (die werkt) heeft dagelijks zelf ook met marketing te maken.
uiltje @runeazn1 januari 2024 18:16
En als je nou een bepaalde kleur niet weer kan geven in de kleurruimte, maar andere kleuren wel? Daarom zei een andere tweaker al dat 100% + 10% een betere benaming is.
TrekVogel @evers9730 december 2023 10:39
Ik vroeg me hetzelfde af maar als ik een gok moet doen dit: Alle kleuren in dci-p3 en dan nog heel veel meer.
remcoVer @evers9730 december 2023 10:43
Iedere dag is er iets om te leren. (als in domme vragen bestaan niet). Het is een kleurruimte, er zijn er vele. Kijk bv. eens op https://en.wikipedia.org/wiki/DCI-P3 dan zie je dat een kleurruimte een driehoek is. Dit terwijl er veel meer kleuren aanwezig zijn. De DCI is een kleurruimte opgesteld door de digital cinema initiative en is eigenlijk een vrij kleine ruimte. Dat er 150% wordt weergegeven, betekend dat het systeem meer kleuren kan maken dan in de driehoek volgens DCI-P3 zijn vast gesteld.
84hannes @remcoVer30 december 2023 13:18
Dat er 150% wordt weergegeven, betekend dat het systeem meer kleuren kan maken dan in de driehoek volgens DCI-P3 zijn vast gesteld.
Dat klinkt alsof je een navigatiesysteem koopt die 154% van de straatnamen van Nederland kent. Die 100% is zinnig, maar wat doe je met de overige 54%? Ze liggen waarschijnlijk in het buitenland, maar ik weet niet in welk land, dus ik kan er niet op vertrouwen. En, zoals @n8n al stelt, zonder het niet 100%+54% moeten zijn? Want als slechts 90% ik Nederland ligt en de overige straten elders, dan mis ik zelfs dekking.
Guru Evi @84hannes30 december 2023 16:22
Het is nog vreemder, kleuren zijn analoog en er zijn oneindig veel kleuren, zelfs binnen de standaard. Dus 150% van ∞ is wat precies?

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 22 juli 2024 20:59]

Sjaak2k @84hannes30 december 2023 23:40
Er zijn films gemastered in P3 maar ook BT2020. P3 valt binnen BT2020. De meeste weergevers nu halen 100% van P3 niet eens. Waardoor je met een bluray gemastered in P3 kleurbereik kleuren zou kunnen missen. Bij een film gemastered in BT2020 kleurbereik hetzelfde verhaal.
Er zijn echter films die kleuren hebben buiten het P3 bereik wat het dus zinvol maakt om een weergever te maken die meer dan P3 doet.
Een video met wat meer uitleg.
https://youtu.be/0XTgz5Z1bhE?si=Nw6NspAR2wqxpWvp
84hannes @Sjaak2k31 december 2023 09:11
Een video met wat meer uitleg
Ik lees graag testen maar ben helaas heel ongeduldig met video...

Bij JPG kun je kiezen voor sRGB of Adobe RGB. Als je encodeert in sRGB dan kun je de kleuren buiten sRGB eenvoudigweg niet coderen, dus een display hebben die sRGB aankan biedt dan geen extra waarde. Meer dan 100% van sRGB weergegeven is dan ook alleen nuttig als je geen sRGB gebruikt (maar Adobe RGB). Maar als je geen sRGB gebruikt dat is het kleurbereik uitdrukken in sRGB een beetje raar. Ik ging er vanuit dat dat bij video ook zo werkt.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 22 juli 2024 20:59]

SLLive @evers9730 december 2023 10:50
Binnen het zichtbaar spectrum is p3 maar een deel van alle mogelijke kleuren.
Rec709<P3<Rec2020.
Dus P3 aan 150% is nog geen rec2020.
Er zijn ook profielen die buiten het zichtbaar spectrum vallen.
lenwar @evers9730 december 2023 10:50
https://en.m.wikipedia.or...on_of_sRGB_P3_Rec2020.svg

Je moet een beetje weten hoe je naar zo’n plaat kijkt, maar het komt er, versimpeld gezegd, op neer dat de standaard niet alle mogelijke kleuren aan kan. (Geen enkele bestaande standaard kan dit).
Het apparaat kan dus P3 plus 54% weergeven.
dasiro @evers9730 december 2023 12:27
Verschillende standaarden. Net zoals je 1 m² hebt, bestaat er ook 1 ft². Al die standaarden dekken maar een deel van het technisch oneindige lichtspectrum.
Menesis @evers9730 december 2023 16:20
Het gaat niet om zomaar "een kleurruimte" maar om de DCI-P3 kleurruimte, daar zitten niet alle kleuren in.

Rec. 2020 is bijvoorbeeld een grotere kleurruimte.

[Reactie gewijzigd door Menesis op 22 juli 2024 20:59]

Sjaak2k @evers9730 december 2023 23:41
Er zijn films gemastered in P3 maar ook BT2020. P3 valt binnen BT2020. De meeste weergevers nu halen 100% van P3 niet eens. Waardoor je met een bluray gemastered in P3 kleurbereik kleuren zou kunnen missen. Bij een film gemastered in BT2020 kleurbereik hetzelfde verhaal.
Er zijn echter films die kleuren hebben buiten het P3 bereik wat het dus zinvol maakt om een weergever te maken die meer dan P3 doet.
Een video met wat meer uitleg.
https://youtu.be/0XTgz5Z1bhE?si=Nw6NspAR2wqxpWvp
Deido 30 december 2023 10:19
500 ansi lumen is wel wat karig, zeker voor laser. Ik gebruik zelf een 1080P 650 ansi projector en daar kan je nog een beetje licht bij hebben zonder dat het beeld teveel beïnvloed wordt, maar het is eigenlijk al te weinig.
k995
@Deido30 december 2023 10:29
Hangt ervanaf hoe groot je projecteert maar idd dit zal enkel kijkbaar beeld opleveren bij een heel klein (80 inch) in het donker.
keepitfrosty @Deido30 december 2023 12:21
Ja voor een laser is dit wat karig inderdaad. Ik gebruik nu een tijdje de jmgo n1 ultra en die doet toch behoorlijk wat meer licht eruit pompen.
Froos 30 december 2023 10:37
Ik ben geen beamer expert maar dit klinkt toch als een apparaat met tegenstrijdige features.

Aan de ene kant portable, wat ik me goed kan voorstellen, maar dan wel “maar” 500 ansi lumen. Het doel: “om iedere binnenruimte in een handomdraai in een thuisbioscoop te veranderen”.

Maar als het geen thuisbioscoop ruimte is, is de kans dat je het volledig kunt verduisteren vrij klein. Dan kun je met 500 Lumen weer vrij weinig van het beeld zien als het buiten dag is. Of je moet dan weer wachten tot het donker is, wat de inzetbaarheid wel flink verkleint.

Kortom, ik moet het nut ervan nog zien.
ultimasnake @Froos30 december 2023 11:49
Wij hebben hier in haast alle kamers behalve de woonkamer verduisterende gordijnen waar zelfs met direct zonlicht amper wat binnen komt, maar niet alle kamers zijn een thuisbioscoop kamer ;)

Ik vermoed dat die paar lumen die door de naadjes schijnen geen grote invloed hebben om het beeld van deze beamer
Froos @ultimasnake30 december 2023 16:32
Ik denk wel dat je daarmee een uitzondering bent. Ons huis heeft houten lamellen die met de beste wil ter wereld niet verduisterend zijn. Bij vrienden en familie zie ik veel soortgelijke inrichting. Heel licht is fijn om in te wonen.. behalve als je een film wilt kijken ;)
cariolive23 @Froos30 december 2023 22:20
Dan bestel je toch een paar verduisterende gordijnen? Zo duur is dat niet.
Froos @cariolive2330 december 2023 23:24
je mist m'n punt, denk ik. LG wil met dit apparaat iedere ruimte in een thuisbios veranderen. De meeste ruimtes zijn daar niet voor geschikt. Als je dan met een beamer komt die 1500-2000 Lumen eruit gooit dan maak je zeker een kans om in ieder geval de film waar te nemen. Maar hun beamer doet er 500. Zelfs in een donkere ruimte is dat nog niet heel fel.

Natuurlijk kan ik verduisterende gordijnen ophangen, maar dan kan ik de rest van de kamer ook wel op thuisbios inrichten. Dan zoek ik er ook wel een beamer bij die meer in z'n mars heeft. Want dan heeft deze weer een beetje te weinig in huis.

[Reactie gewijzigd door Froos op 22 juli 2024 20:59]

WillySis 30 december 2023 10:15
Het vierhoekige apparaat...
Dan zou het plat zijn als een velletje papier ;)
rickvdvulkaan @WillySis30 december 2023 10:21
Ik zou stellen dat een vel papier 8 hoeken heeft
Stonehawk @rickvdvulkaan30 december 2023 11:17
Als we het zo gaan spelen. Dan heeft een velletje papier heel veel hoeken/punten. Het bestaat uit allerlei vezels die tegen elkaar aan zitten. Het heeft niet mooi zes gladde vlakken :+
dakka @Stonehawk30 december 2023 14:16
Kunnen we dan nog dieper gaan een stellen omdat atomen voornamelijk als bol getoond worden en dat hoeken eigenlijk helemaal niet bestaan?
familyman @dakka30 december 2023 15:31
Behalve dat atomen eigenlijk bestaan uit loszittende subonderdelen die hecht om elkaar en zichzelf heen draaien.
uiltje @familyman1 januari 2024 18:12
Tja, als we dan toch doortrekken dan kan je stellen dat met atomen & kwantumeffecten een vel papier niet eens een omtrek heeft. Het wachten is op iemand die beweerd dat een vel papier niet eens bestaat.
familyman @uiltje2 januari 2024 09:54
Welk vel papier?
Finraziel @WillySis30 december 2023 11:42
Hoeft niet... Een object met een driehoekige basis waarbij vanuit elk punt op die driehoek een lijn naar één punt boven de driehoek loopt met rechte vlakken tussen die lijnen is ook een vierhoek :Y)
(Nou ja, afhankelijk van hoe je het definieert... Je kan ook stellen dat elke lijn op dat object dan een oneindig aantal hoeken is... Dan is een x-hoek gewoon niet mogelijk in een driedimensionaal object)

[Reactie gewijzigd door Finraziel op 22 juli 2024 20:59]

WillySis @Finraziel30 december 2023 13:35
Maw een driezijdige piramide. Je hebt gelijk.
pkuyper @WillySis30 december 2023 17:06
Wat dan geen piramide is, maar een tetraëder.
JDx @pkuyper30 december 2023 17:20
Nou ja, ik heb er wel veel plezier van gehad, met 10+ mensen voetbal kijken van films was ook als een bioscoop, soms met een meisje of vrienden, geweldig ding =)
JDx 30 december 2023 10:37
Die dingen zijn tegenwoordig echt klein en niet zo prijzig meer, vroeger had ik een Sony LCD projector van iets van 1000 euro met een resolutie van 800x480 meen ik en dat was geweldig toen.
Finraziel @JDx30 december 2023 11:52
Dat is wel echt lang geleden... Ik heb 8 jaar geleden een fhd 3lcd beamer gekocht voor 659 euro en dat was geen aanbieding volgens mij.
Als ik nu kijk, de pricewatch lijkt niet echt goed ingericht te zijn om te zoeken op led of laser projectie, maar als ik zoek op projectors met minstens 10000 branduren op de 'lamp' dan zijn ze over het algemeen veel duurder.
BHD294 30 december 2023 13:52
Jammer maar 500 Lumen, beetje weinig.
dsteensma 30 december 2023 18:08
Kan Tweakers dit type (en andere) een keer reviewen? Ben heel benieuwd naar de resultaten buitens- en binnenshuis.

[Reactie gewijzigd door dsteensma op 22 juli 2024 20:59]

OLED 30 december 2023 11:24
Alleen als je in een ruimte projecteert waarbij alle muren en kleding en haren geverfd (en huid/gezichten geschminkt?) zijn met vantablack, zul je ooit in een geprojecteerd beeld een echt contrastratio van 450.000:1 kunnen behalen. En zelfs dan niet. Dit ding kan dat sowieso niet ongeacht het bovenstaande
MichaelB74 @OLED30 december 2023 11:34
Ik ben het hier volledig mee eens. Het is ook een onzinnige claim bij een beamer (geworden).

Leuk dat deze waarde intern gehaald wordt, maar eenmaal geprojecteerd blijft daar niets van over.
Linksquest Moderator Spielerij 30 december 2023 10:46
Ben benieuwd hoe dit in de praktijk uitziet, maar vooral wat het gaat kosten.
hanskroll 30 december 2023 11:21
Nog even wachten tot ze volledige specs vrijgeven, zoals
- Prijs
- Minimum afstand van het scherm
- Fan noise dB
- Stroomverbruik

[Reactie gewijzigd door hanskroll op 22 juli 2024 20:59]


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