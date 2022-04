Samsung komt met 4k-ultra-short-throw-projectors met projectie van 120" en 130"

Samsung heeft de komst van twee nieuwe 4k-ultra-short-throw-projectors aangekondigd. Er komen twee modellen van de projector met de naam The Premiere, die een veld ter grootte van 120 en 130 inch kunnen projecteren.

Samsung presenteert The Premiere als een ultra-short-throw-projector, waardoor het apparaat bijvoorbeeld vlak voor een muur of een scherm is te plaatsen. De LSP9T is het 130"-model en de LSP7T is het 120"-model. Volgens de fabrikant is de The Premiere LSP9T 's werelds eerste projector die voor de weergave van hdr10+ is gecertificeerd. Kennelijk is dat niet het geval voor de LSP7T, maar of dat betekent dat dit model ook geen hdr10+ ondersteunt, is niet duidelijk. Door de ondersteuning van hdr10+ te benadrukken bij de LSP9T, brengt Samsung tot uiting dat het een laserprojector is met een relatief goede hdr-weergave, ook al zegt de fabrikant niet hoe hoog het contrast is bij de twee modellen.

De piekhelderheid van in ieder geval de LSP9T bedraagt 2800 ansi-lumen; het is onduidelijk of dat ook opgaat voor het andere model. Beide modellen ondersteunen de filmmakermodus. Deze modus word dit jaar op allerlei televisies geïntroduceerd, waarbij alle beeldbewerkingen, zoals beeldinterpolatie, zijn uitgeschakeld en een vaste instelling werd gehanteerd die overeen zou komen met de weergave zoals de regisseur van de content het zou hebben bedoeld. The Premiere-projectors zijn voorzien van Samsungs smart-tv-platform en beschikken daarmee over de nodige videostreamingapps en functies als Tap View.

De fabrikant zegt dat er woofers zijn ingebouwd en dat de Acoustic Beam-technologie wordt ondersteund, die Samsung ook in een aantal van zijn soundbars heeft ingebouwd. Hiermee zou het geluid dynamischer moeten klinken en wordt een virtuele surroundervaring gecreëerd.

De twee The Premiere-modellen komen later dit jaar beschikbaar in de VS, Europa en Zuid-Korea. In Nederland komen de producten in het najaar beschikbaar, waarbij de LSP9T een adviesprijs van 6499 euro krijgt en voor de LSP7T is dat een prijs van 3499 euro.