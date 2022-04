Samsung start in februari verkoop van draagbare projector The Freestyle

Samsung heeft een draagbare projector genaamd The Freestyle geïntroduceerd. Volgens de fabrikant dient The Freestyle behalve als projector ook als slimme speaker en sfeerverlichting. Het apparaatje is in Nederland vanaf 14 februari verkrijgbaar en kost in de VS 899 dollar.

The Freestyle weegt 830 gram en heeft afmetingen van 18,5x9,4x13,5cm, exclusief standaard. De projector kan draaien in een hoek van 180 graden. Het apparaat projecteert beelden op elk oppervlak van maximaal 100 inch, met een resolutie van maximaal 1920x1080 pixels. Het speakergeluid wordt in 360 graden uitgezonden.

De projector bevat automatische 'keystone- en levelingfuncties', wat volgens Samsung inhoudt dat de proportionaliteit van het scherm zich automatisch aanpast aan het oppervlak waarop het beeld geprojecteerd wordt. Ook de kleuren worden volgens de fabrikant automatisch aangepast om beter aan te sluiten bij de kleur van het oppervlak.

De projector werkt met externe batterypacks, zodat het makkelijker is om het apparaat mee te nemen. Ook kan het apparaat alsnog met een USB-C-verbinding opgeladen worden. De accu- en oplaadduur zijn niet bekend.

Verder bevat The Freestyle een microfoon voor spraakbesturing op afstand, zodat communicatie met slimme assistenten zoals Bixby mogelijk is. Ook kan de projector met gebruik van een bijgeleverde lensdop sfeerverlichting afgeven van maximaal 550 lumen. Dat kan alleen wanneer The Freestyle geen content projecteert.