Epson brengt 4k-laserprojector met 120Hz-refreshrate uit voor 4999 dollar

Epson introduceert de Pro Cinema LS12000-laserprojector. Het betreft een model met drie lcd's, die met pixelshifting tot een 4k-resolutie komen. De projector kan tot 120fps weergeven, ondersteunt hdr-weergave en heeft een helderheid van maximaal 2700 lumen.

De Epson Pro Cinema LS12000-projector bevat drie lcd's met een resolutie van 1920x1080 pixels per stuk. Die schermpjes hebben rode, groene en blauwe pixels. Met pixelshifttechnologie wordt het beeld van de drie lcd's samengevoegd tot een 4k-resolutie van 3840x2160 pixels.

Voor de lichtbron gebruikt Epson een laser met een helderheid van 2700 lumen, die tot 20.000 uur mee zou moeten gaan. De projector ondersteunt refreshrates tot 120Hz en zou daarmee ook geschikt moeten zijn voor gaming. Volgens de fabrikant is de inputlag lager dan 20ms. Epson noemt ondersteuning voor HDR10, HLG en HDR10+.

Epson biedt de projector op zijn Amerikaanse website aan voor 4999 dollar. Omgerekend met btw is dat zo'n 5328 euro. Het is nog niet bekend of en wanneer de 4k-120Hz-laserprojector in Nederland en België te koop zal zijn.