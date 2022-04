4k-'ultra short throw'-projectoren

4k-ultra short throw- (ust-) projectoren voor de huiskamer zijn in opkomst. Ze beloven een groter beeld dan welke tv ook, zonder dat je een projector midden of achter in de kamer moet neerzetten. Bovendien zijn ze vaak voorzien van digitale tuners, smart-tv-functies én goede luidsprekers, om zo een echte tegenhanger voor een grote tv te kunnen zijn. Wij hebben zes modellen getest die een beeld van meer dan 100" kunnen projecteren en zoeken uit of de tv inderdaad de deur uit kan.

Normale projectoren hebben redelijk wat afstand tot het projectiescherm nodig, de throw ratio is meestal minimaal anderhalf keer de breedte van het beeld dat je wilt projecteren. Voor homecinemagebruik betekent dat in de praktijk dat een normale projector ergens halverwege tot achter in de ruimte aan het plafond opgehangen moet worden. Voor de gemiddelde huiskamer is een projector aan het plafond optisch geen aanwinst en daar komt bij dat je vaak een lange HDMI-kabel moet trekken naar de apparatuur die je op de projector aansluit, tenzij je die ook achter in de kamer opstelt. Weinig praktisch dus.

Short throw-projectoren kunnen toe met minder afstand tot het scherm en hebben meestal een throw ratio tussen 0,5 en 1, waardoor zo'n projector vóór de kijkpositie wordt opgesteld. Dat betekent dat de projector niet hoog aan het plafond opgehangen hoeft te worden, want de kans dat er objecten in beeld staan of mensen tussen de projector en het scherm door lopen is klein. Voor huiskamergebruik zijn normale short throw-projectoren toch ook niet ideaal. Als je immers een beetje groot beeld wilt projecteren, dan zal de projector in de gemiddelde huiskameropstelling ongeveer ter hoogte van de koffietafel moeten staan. Dat is uiteraard geen fijne plek voor de (permanente) opstelling van een projector.

De relatief nieuwe categorie van ultra short throw-projectoren belooft wél uitermate geschikt te zijn voor de huiskamer. Ust-projectoren zijn bedoeld om op een audiomeubel dat tegen de muur aan staat geplaatst te worden en vanaf die afstand toch een groot beeld te projecteren. Lange kabels trekken naar een settopbox of spelcomputer is dus niet nodig en omdat de projector direct onder het beeld staat, bouwen de meeste fabrikanten meteen ook goede luidsprekers in, zodat de projector tegelijk als soundbar dienstdoet.

Schematische vergelijking van de benodigde afstand tot het scherm voor een normale, short throw- en ultra short throw-projector

Steeds meer fabrikanten hebben de laatste tijd ust-projectoren op de markt gebracht, waarbij veel modellen écht gepositioneerd worden als tegenhanger van een grote tv. Voor dit artikel hebben we apparaten getest van BenQ, Epson, LG, Hisense, Optoma en Samsung. Vier van de zes geteste modellen beschikken over smart-tv-functies en twee apparaten hebben daarnaast DVB-C- en DVB-S-tuners aan boord, zodat je er zonder externe ontvanger mee kunt tv-kijken. Hisense spreekt zelfs niet over een projector, maar prijst zijn 100L5F aan als 'Laser TV'. Goedkoop zijn de op huiskamers gerichte 4k-modellen die wij hebben getest, helaas niet. De prijzen van deze apparaten lopen uiteen van iets meer dan 2800 tot ongeveer 6300 euro.