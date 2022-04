Drie betaalbare full-hd-projectoren

Na de poulewedstrijden van het EK weten we het zeker: Nederland wordt kampioen! En met verdere versoepeling van de coronamaatregelen in het vooruitzicht kunnen we de glorieuze finale straks, op anderhalve meter, zelfs weer met een hele groep mensen bekijken. En wat wil je dan? Een projector natuurlijk. En dan het liefst eentje die een groot, helder beeld levert én ook nog een beetje betaalbaar is. Wij bekijken drie full-hd-beamers met een lichtopbrengst van minimaal 3400 lumen en een prijs rond 700 euro.

Groter is niet per definitie beter, maar toch is gezamenlijk sport beleven een stuk fijner wanneer je dat voor een immens groot scherm kunt doen, dan wanneer je allemaal rond een tv moet kruipen. Deze zomer is er flink wat sport om te bekijken. Naast het EK voetbal hebben we uiteraard de Tour de France en Wimbledon, maar ook de Olymische Spelen komen eraan en na decennia is het eindelijk ook weer tijd voor een Nederlandse Formule 1 Grand Prix.

En hoewel televisies steeds groter worden, is 'groot' een relatief begrip. Waar we immers bij televisies 65 of 75 inch groot vinden, kun je met een projector gemakkelijk een beeld projectoren met tweemaal die diagonaal, ofwel viermaal de oppervlakte. Wil je groot kunnen projecteren, dan heb je, zeker als je overdag met beperkte verduistering wilt kijken, wel een beamer met een hoge lichtopbrengst nodig. Projectoren die voor home-cinemagebruik bedoeld zijn, leveren vaak een zeer nauwkeurige kleurweergave en een hoog contrast, maar blinken niet uit in helderheid. Ben je op zoek naar een lichtkanon, dan ben je doorgaans zelfs beter af met een goedkoper model met een meer all-round insteek.

Voor deze test vergelijken wie drie populaire full-hd-projectoren: de Epson EH-TW750, Acer P5530 en Optoma HD29e. In alle gevallen gaat het om een compact model dat eenvoudig mee te nemen en binnen een paar minuten op te stellen is. De opgegeven lichtopbrengst van de apparaten loopt uiteen van 3400 tot 4000 lumen en de laagste prijzen in onze Pricewatch variëren van 650 tot 730 euro. Tijd om uit te zoeken wat je met deze projectoren in huis haalt en welk van de drie de beste is.