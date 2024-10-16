BenQ-4k-projector met ingebouwde speakers en Google TV kost 1199 euro

BenQ heeft de GP520 aangekondigd, een all-in-one 4k-projector met ingebouwde speakers en Google TV. De projector past automatisch de beeldinstellingen en scherpte aan op de omgeving en muur. De projector kost 1199 euro.

De BenQ GP520 heeft een maximale helderheid van 2600ANSI-lumen, ondersteunt HDR10+ en 98 procent van het Rec.709-kleurenspectrum. De projector heeft twee 12W-speakers en is daarmee een all-in-one projector, schrijft BenQ. Gebruikers kunnen externe speakers aansluiten door de Bluetooth 5.2-ondersteuning. Verder is er een HDMI 2.1-poort waarbij de projector met auto low latency mode en e-arc overweg kan en is er een USB-C-poort met Power Delivery.

BenQ GP520

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 16-10-2024 19:15 46

16-10-2024 • 19:15

46

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BenQ GP520

vanaf € 969,03

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Reacties (46)

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n00bs 16 oktober 2024 19:47
Geinig, maar al die goedkopere beamers zijn geen van allen native 4K. Zelfs de Epson LS12000 niet. Het verschil tussen pixel shift en native 4K is immens. Jammer dat er tot nu toe geen compacte native 4K beamers zijn met een hoge lichtopbrengst, goede zwarting (laser dus ipv bulb), groot kleurbereik en dan toch nog een redelijke lens (eventueel vervangbaar zodat je afhankelijk van jouw ruimte, groothoek/zoom erop kan zetten. Niemand lijkt deze plek van de markt te willen veroveren wat ik echt merkwaardig vind.
Alle kwaliteitsbeamers zijn bakken van 50x50cm. Leuk als je een groot huis hebt met een speciale bios ruimte, maar voor doorsnee is dat niks.

[Reactie gewijzigd door n00bs op 18 oktober 2024 09:41]

jdh009 FP ProMod @n00bs16 oktober 2024 20:03
Ik denk dat het waarschijnlijk niet alleen een kwestie van 'niet willen' is, maar ook 'niet kunnen'. Veel van de elementen die nodig zijn om aan al de door jouw gestelde eisen te voldoen nemen nu eenmaal veel fysieke ruimte in. Denk aan efficiënte koeling voor hoge helderheid, goede lenzen en nauwkeurige native 4K zonder pixel shifting. Waardoor het mij meer lijkt dat een compact apparaat met deze specs op dit moment technisch en qua kosten uitdagend is. Je zult ergens op moeten besparen om een betaalbaar compact systeem op de markt te brengen.
n00bs @jdh00916 oktober 2024 20:11
Niet mee eens, natuurlijk heeft een 4K paneel een iets grotere afmeting dan een 1080P paneel, maar dat is enkel je hoogte. Laser setup hoeft helemaal niet veel ruimte in te nemen. Het enige wat ruimte inneemt is koeling en de lens. Maar zoals gezegd als je met een verwisselbare lens zou werken, kan je een veel groter marktbereik halen.

Mijn oude Epson TW6700 heeft een flinke werkelijke lichtopbrengst van tegen de 3000 lumen, kleuren zijn best goed, zwarting daarentegen is redelijk, de beamer is stil en heeft een flinke lichtsterke zoomlens. En alles is gewoon compact. Het kan dus echt wel ;)

Ingebouwde streaming capaciteit of smart elementen, zorgt weer enkel dat je beamer snel outdated is. Een losse streamer kost niets, is sneller en heeft meer opties (bv ook aan te sluiten op een receiver).

[Reactie gewijzigd door n00bs op 16 oktober 2024 20:12]

jdh009 FP ProMod @n00bs16 oktober 2024 21:05
Ik vermoed, maar kan dit niet uit het artikel halen, dat de GP520 net als zijn broertje de GP500 een Texas Instruments 0.47-inch DMD DLP chip of vergelijkbaar gebruikt met four-phase XPR pixel-shifting. Wat ik heb kunnen vinden is dat de prijs voor deze chips varieert van ongeveer $200 voor de 0.47-inch variant tot maximaal $348 voor de 0.78-inch variant. Texas Instruments biedt voor zover ik kan vinden geen native 4K-chips aan.

In plaats daarvan zou je moeten kijken naar andere fabrikanten zoals de Sony met de SXRD en de JVC en met D-ILA, beide LCOS chips welke gewoonlijk aanzienlijk duurder zijn en meer hitte produceren, wat betekent dat er efficiëntere koelsystemen nodig zijn, die meestal leiden tot grotere behuizingen. Daar heb je dus al twee pijnpunten te pakken om een betaalbaar en compact apparaat te maken, namelijk hogere kosten en de noodzaak van een groter formaat vanwege de koelvereisten.

De goedkoopste met deze chip die ik kan vinden is: uitvoering: Sony VPL-XW5000ES met €4,5k of de Sony VPL-VW290ES met €4k waardoor je totaal niet in de buurt komt van de prijs die dezee projector kost (namelijk 1199 euro). De Epson TW6700 die jij noemt gebruikt 3LCD en de native 4k variant van Epsons die ik kan vinden is zeer duur en bedoeld voor arena's, winkelcentra, stadions en kunstinstallaties volgens de beschrijving.

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 16 oktober 2024 21:50]

supersnathan94 @n00bs17 oktober 2024 00:35
Niet mee eens, natuurlijk heeft een 4K paneel een iets grotere afmeting dan een 1080P paneel, maar dat is enkel je hoogte.
Een hogere resolutie betekent ook dat je een betere lamp nodig hebt. Door kleinere pixels (ervan uitgaande dat het scherm niet precies 4x zo groot is, maar een stuk kleiner) kan namelijk minder licht. Je raakt dus heel snel een boel helderheid kwijt met het verhogen van de resolutie en doordat dat licht kwijt gaat door absorptie zet je dat intern direct om in warmte. Daarom dus dat 4K 3LCD beamers óf heel groot zijn óf een significant lagere helderheid hebben.

Met DLP en Laser is het weer een ander verhaal, want voor DLP zijn de chips en lenzen praktisch zo’n 3x zo duur. Dag vertaald zich natuurlijk 1-op-1 in een retail prijs die 3x zo hoog is.

Echt heldere beamers zijn joekels van apparaten, want licht manipuleren zodat het scherp op grote afstand goed zichtbaar blijft (als in meerdere tientallen meters afstand een schermformaat van 250” (6,35m)) kost gewoon heel veel energie en dus ook een dikke koeling.

In AV techniek is een projector van €10K een instap model. Daarmee brand je wel vrij letterlijk het netvlies uit je ogen als je er direct inkijkt (die dingen zijn echt gevaarlijk) met een kleine 10.000 lumen, maar daarmee kun je net wat zien op een heldere dag.

Dit is dan ook precies de reden waarom heel veel producties nu gebruik maken van LED schermen. Veel hogere helderheid en praktisch oneindig door kunnen stapelen qua resolutie. Zolang je het grafisch maar aan kunt sturen zit je goed.
_Lucid_ @n00bs17 oktober 2024 00:40
Een laser setup heeft in vergelijking nog steeds veel plaats nodig.
Licht dat van lasers komt zorgt voor shimmering/glitter-effect, dat is een probleem op zich.
Krachtige rode en groene lasers kosten substantieel meer dan blauwe lasers dus worsen ze in samen met een fosfor-element gecombineerd om via luminescentie alsnog het RGB spectrum te behalen. De fosfor-element is vaak draaiend om het te kunnen koelen.
Nichia produceert R, G en B lasers, maar dan zit je al in een ander marktsegment met de uiteindelijke kostprijzen.
Wanneer er dan een goede lichtbron is dan gaat het over naar een lichttunnel dat vrijwel hetzelfde is als bij een lamp-based projector.
Daarna zit je wil je ook nog eens een zo breed mogelijk kleurspectrum (DCI-P3 of Rec.2020) bereiken, daar heb je dan weer extra objectieven nodig samen en eventueel meer drie verschillende imagers (DMD, LCD, LCoS, etc.) of een enkele met een kleurwiel.

Het verschil van verschil van kwalitatief uitgevoerde pixel shifters gaat iemand die gewoon naar een film kijkt niet zien.
Je moet niet naar de scherpte kijken van 5cm afstand, maar van de afstand van de kijker. Anders kan je ook geen scherpte-calibraties doen.
Ik kan je ook zeggen dat niet alle cinema projectors native 4k zijn, er zitten heel vaak pixel shifters in. Texas Instruments produceert wel 4K DMD's, maar extreem duur.

Er zijn nog heel wat andere zaken die in projectoren gaan om ze te verbeteren, vaak onder patent.
Zwartwaardes, scherpte, kleurspectrum, contrast, noem maar op, worden ook serieus beïnvloed door alle optiek. Dat is waarom high-end home cinema projectoren alsnog zo groot zijn.
Sommige lenzen zijn losse modules die vastgeschroefd zijn in de projector en op een zelfde manier gebouwd zijn als verwisselbare lenzen bij event en cinema projectors.
Ik kan hier lang over verder gaan, maar mijn punt is: laser-based projectie is niet "beter". Er is veel nodig om hetzelfde niveau als lamp-based te bereiken.
Ze verbruiken ook nog altijd veel elektriciteit in vergelijking met lamp-based, neem de Epson LS12000 en EH-TW9300/9400 als voorbeeld.
catfish @jdh00916 oktober 2024 22:30
Het is fysiek niet mogelijk op dit moment. Een 4K lcd laat veel minder licht door dan een FullHD variant.
Om daar 2000 lumen output uit te krijgen, heb je een heel sterke laser nodig.
Die laser heeft vervolgens een serieus koelsysteem nodig en ook de lcd moet trouwens gekoeld worden.
Als je dat in een klein kastje wil duwen, gaat dat een enorme herrie maken en is het dus automatisch niet geschikt om een film mee te kijken.

Persoonlijk vind ik de reactie van n00bs onzin. Je moet echt een superinstallatie hebben om het verschil goed op te merken. En nee, als je het enkel ziet als je de film op pauze zet, dan telt het niet.
Exirion @catfish17 oktober 2024 00:02
Bovendien kun je niet alle pixel shifters op één hoop gooien. Epson doet niet wat een DLP pixel shifter doet, dus qua scherpte niet vergelijkbaar. Gerespecteerde reviewers stellen dat het verschil tussen DLP 4K en native 4K op een normale kijkafstand verwaarloosbaar is. Dat zijn mensen die alles van goedkoop tot peperduur vergeleken hebben. Ik heb zelf een Benq W4000i 4K LED projector die een flinke helderheid combineert met goed verzadigde kleuren en haarscherp beeld. Alsof je naar een grote LCD TV kijkt.
pennywise666 @jdh00916 oktober 2024 20:48
In beide gevallen is het werkelijk lachwekkend en triest tegelijkertijd.
MPIU8686 @n00bs16 oktober 2024 20:44
Zijn er eigenlijk wel goede beamers in een normaal formaat voor een normale prijs, je hoort altijd over hitteproblemen bij kleinere beamers en telkens moet de lens vervangen worden. Hoeveel keer ik al lenzen heb moeten aanslepen voor de beamers in de vergaderzalen lijkt me oneindig of anders zijn ze wel buiten gebruik en wachtende op herstel. We spreken hier dan ook niet over bioscoop beamers waarbij jij zelf aangeeft dat deze telkens buiten proportie zijn en niet handig voor gebruik op kleine schaal of voor thuisgebruik.

Wil jij bioscoopkwaliteit, dan koop je zo'n grote 4K of 8K beamer van €15.000
Zal dan wel werken .. :D

Het handigste op kleine schaal en voor doorsneegezinnen blijven nog steeds televisies, die gaan kwalitatief het langst mee en brengen geen extra kosten met zich mee. Wil je richting homecinema gaan is de prijs van een 85" 4K televisie nog steeds aanzienlijk lager dan die van een deftige 4K beamer met dezelfde kwaliteit.
k995 @MPIU868616 oktober 2024 21:17
Nee hoor, kijk al 20+jaar met een beamer sinds ik de epson tw100 kocht (nog 720p)

Zit nu aan de 4e en elke verkocht omdat die nog goed bruikbaar waren , lampen kosten steeds minder ook en met led gaan die tienduizenden uren mee.

Geen van die was duurder dan 1500 euro en ik kijk sindien al naar een 100->125inch scherm nu.
MPIU8686 @k99517 oktober 2024 05:03
Nee hoor, kijk al 20+jaar met een beamer sinds ik de epson tw100 kocht (nog 720p)

Zit nu aan de 4e en elke verkocht omdat die nog goed bruikbaar waren

Geen van die was duurder dan 1500 euro en ik kijk sindien al naar een 100->125inch scherm nu.
De huidige epson die ik heb (tw9400)
Het type dat jij nu noemt is nog nooit voor minder dan €1900 op de markt verkocht geweest of het moet ergens uit het buitenland komen of zonder btw aangekocht zijn.

Terwijl projectors net goedkoper geworden zijn, zijn de lampen dat juist niet.
Maar zoals reeds vermeld is er groot verschil in kwaliteit tussen beamers, de kwaliteit van beeld en de lampen die zij gebruiken.

Wilt je de beste kwaliteit voor een grote projectie in 4K, dan kom je daar enkel aan met DLP

Voor tegenwoordig thuisgebruik of ergens op kleine schaal geeft 3LCD en LCD wel een prachtig FullHD beeld weer en voor 4K beeld voldoet het wel al is dit natuurlijk nooit dezelfde 4K kwaliteit en diepte van kleuren zoals bij DLP.

En DLP lampen moet je nu eenmaal met regelmaat vervangen waardoor de kosten sneller oplopen.


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[Reactie gewijzigd door MPIU8686 op 17 oktober 2024 05:05]

k995 @MPIU868617 oktober 2024 13:36
Dat was een actie via Epson zelf. EN neen lampen zijn goedkoper geworden voor LCD projectoren.
Lampen gaan ook veel langer mee dan vroeger.
Bij de eerste was dat nog een 250-300 euro voor 2-3000 uur, nu zoals je ziet een 130 euro voor 5000 uur.

Eens gezocht en voor DLP is dat hetzelfde: BenQ HT3560 vervanglamp : 150 euro.
Wilt je de beste kwaliteit voor een grote projectie in 4K, dan kom je daar enkel aan met DLP
Dat is helemaal niet juist, zeker niet omdat alles wat betaalbaar met kleurenwiel werkt wat mogelijks rare effecten geeft voor sommige. Ik spreek dan voor film en media niet voor ergens in een bedrijf te zetten en powerpoints te laten zien.
MPIU8686 @k99517 oktober 2024 13:49
ik spreek over projecties groter dan 125" in 4K .. dan kom je met een 3LCD of LCD nooit aan de kwaliteit van een DLP. Je hebt trouwens verschillende types DLP lampen en dus ook verschillende prijzen.

Denkt u dat er in een ziekenhuis, bedrijf of hogeschool enkel wat Powerpoints getoond worden met een projector, dan moet ik u ten zeerste teleurstellen. Hier in het ziekenhuis organiseren ze 3x per week filmavonden voor patiënten en op zondag zelfs een halve filmdag. Op hogescholen tonen ze ook met regelmaat films op hun projectors.
k995 @MPIU868617 oktober 2024 13:57
ik spreek over projecties groter dan 125" in 4K .. dan kom je met een 3LCD of LCD nooit aan de kwaliteit van een DLP. Je hebt trouwens verschillende types DLP lampen en dus ook verschillende prijzen.
Ik projecteer hier op 125inch, 3lcd. Waarom beweer je dat DLP in zo'n geval altijd beter zou zijn?

Het voorbeeld dat ik aanhaal is een 4k dlp projector en de prijs is 150 euro.
Denkt u dat er in een ziekenhuis, bedrijf of hogeschool
En zoals ik al aanhaal daar had ik het niet over. Ik reageerde op jouw beweringen bij " kleine schaal en voor doorsneegezinnen " Die discussie over grote publieken/zalen is trouwens nutteloos omdat in zo'n geval je louter hoge helderheid nodig hebt, wat betekend dat je contrast weg zal zijn en je kleuren belaberd en het dus weinig uitmaakt. Logisch dat die lampen duurder zijn want dan spreek je van 4-6000 lumens wat compleet overkill is thuis/kleine schaal.
MPIU8686 @k99516 oktober 2024 23:33
Dagelijks gebruik of niet en hoeveel uren zal ook wel invloed hebben neem ik aan. Ik heb daar al Epson gezien, ACER, SONY en Philips .. worden regelmatig om de paar jaar vervangen.
k995 @MPIU868617 oktober 2024 00:15
De huidige epson die ik heb (tw9400) heeft een lamp die een 5000 uur meegaat (dat is 5000 uur tot die 50% helderheid is)
We kijken een 2uur/dag dus 2500 dagen of 6+jaar.

Een vervang lamp kost 130 euro. Met dat kan je dus gerust 10 jaar dat gebruiken.
MPIU8686 @k99517 oktober 2024 04:46
Een vervang lamp kost 130 euro. Met dat kan je dus gerust 10 jaar dat gebruiken.
Vroeger in 2015 werden de lampen hier nog 2-3 maandelijks vervangen en zo'n lamp kostte al snel tot €400 afhankelijk van welk merk en welke projectie deze beamer gaf. De laatste jaren is dit al aanzienlijk verbeterd aangezien deze lampen 8-10 maanden meegaan, maar die lampen kosten nu wel tot €1000. Hier gebruiken ze nog steeds DLP lampen omdat deze nog steeds superieur zijn tgv 3LCD, LCD lampen of Laser beamers (bij dit laatste type kun je helemaal geen lamp vervangen).

Trouwens is de grootste oorzaak van "kapotte lampen" geen stoffen handschoenen dragen bij het vervangen van de lamp en dit dan nog in combinatie met vettige vingers is helemaal een dooddoener.
MPIU8686 @k99517 oktober 2024 04:48
De huidige epson die ik heb (tw9400) heeft een lamp die een 5000 uur meegaat
We kijken een 2uur/dag dus 2500 dagen of 6+jaar.
Maar dat zijn indicaties van de fabrikant zelf, dat halen die lampen helemaal niet of de kwaliteit wordt zo nefast dat het beeld niet om aan te zien is. Een groot verschil is dan ook nog eens of u uw beamer in ecostand laat draaien (dat is momenteel FullHD kwaliteit) of op normale stand 4K, draait die continu op 4K gaat de levensduur van uw lamp er sneller vandoor. Als u nog maar de helft van uw genoemde 5000 uur haalt gaat u zeer tevreden mogen zijn, zeker Epson kennende. Daar verslijten de lampen altijd wat sneller bij dan bij andere merken is mij al opgevallen.
memphis @n00bs16 oktober 2024 20:22
Een doorsnee gezin zet gewoon een 55 of 65" TV neer, de meeste huishoudens denken er niet eens over na om een beamer te nemen.

[Reactie gewijzigd door memphis op 16 oktober 2024 20:23]

Marve79 @memphis16 oktober 2024 22:01
Ik heb vroeger ook altijd beamers gehad, het bioscoopgevoel is ongeëvenaard en je hebt een scherm van zo'n 150 inch.

Maar tegenwoordig koop je voor weinig geld al een 85 inch TV of nog groter. Nadeel van een beamer, zeker met kinderen, blijft toch wel dat je overdag niet goed kunt kijken zonder alles te verduisteren.

De TV kan die beleving ook nooit verslaan, maar het is echt iets voor single mannen :)
possenier @n00bs16 oktober 2024 20:22
simpel, er zijn gewoon geen goeie DMD's te koop die native 4K zijn.
Een beetje deftige 4K DMD van Ti kost meer dan 2000€

Als het een troost mag zijn, zelf de projector in James Cameron zijn home cinema heeft pixel shift naar 4K, en deze is een stuk groter dan de 50x50cm
k995 @n00bs16 oktober 2024 21:13
Sorry maar dat is onzin, het verschil tussen native en pixelshift is juist heel klein.

https://www.projectorrevi...0-laser-projector-review/
I had the opportunity to compare several modern pixel-shifting 3LCD and DLP projectors to native 4K SXRD and DiLA projectors.
When viewed from a normal viewing distance, it is difficult to differentiate between a 4K pixel shift image produced by the LS12000 and an image projected on a native 4K projector.
Factors like higher native contrast and better optics normally have a bigger impact on image clarity than the native resolution of the projector’s imagers.
Het probleem is wat je wilt zal duur zijn en amper/niet verkopen.
Cloxxki @n00bs16 oktober 2024 21:56
Een home theater kanaal dat ik volg legt ook veel nadruk op de optische kwaliteit van een projector. Hij heeft misschien liever een goede 1080 dan een slechte 4K.
Ik ben heel benieuwd, nooit een projector gehad en al 20 jaar geen TV meer. Wil een TV gaan kiezen, voor niet-broadcast gebruik, waarschijnlijk een 8K QLED wegens kosten en gebruik voor werk en wall art.
Een projector kan al groot beeld geven vanaf onder de €100, heb geen idee hoe leefbaar dat is voor losjes wat YouTube en series kijken en hoe de kwaliteit oploopt naar deze €1200 unit.
Games en werken, dat zal wel afzien zijn bij alles onder de 4K.

Dat home theater kanaal gaf ook aan dat als de projector een hogere input resolutie accepteert, het een hoop kan helpen bij de beeld kwaliteit.
SuperDre
@Cloxxki16 oktober 2024 22:49
Een projector van onder de 100 euro is gewoon prut, en zijn vaak zelfs native maar 800x600 oid, maar worden soms dan aangeduid met 4k, omdat het het signaal aan kan.

Ikzelf heb sinds 2006 alleen nog een projector als TV op een +/- 110" spanscherm. Begonnen met een optoma HD79 (1280x720p, was toen 3400 ex btw), die ging in 2013 kapot en heb toen maar een optoma HD131x voor 700 euro inc btw gekocht (1920x1080p, beeld kwaliteit was een stuk beter, maar de projector positioneren was bagger, de hd79 kon boven op mn kast, de 131x kon eigenlijk alleen maar op 1.2m hoog), maar die begon begin vorig jaar een brandvlek oid te tonen ergens aan de zijkant in beeld, en heb vorig jaar toen een UHD42 via marktplaats op de kop getikt voor zo'n 650 euro, 4K, beeld was weer een stukje beter, maar die was nog lastiger te positioneren/instellen om het beeld goed scherp te krijgen, maar kon wel wat hoger geplaatst worden. Volgende wil ik wel echt een laserprojector laten zijn, alhoewel een lamp wel makkelijker, vele malen goedkoper te vervangen is als het nodig is. Geen idee hoe lang zo'n laser in de praktijk fel genoeg blijft.

[Reactie gewijzigd door SuperDre op 16 oktober 2024 22:58]

SuperDre
@n00bs16 oktober 2024 22:46
Als je toch bezig bent, vergeet dan ook niet zowel horizontale als verticale lensshift, want je wilt niet dat die digitaal gaat corrigeren.
En pixelshift valt reuze mee hoor, DLP is vaak wel gewoon 4k pixelperfect per videoframe waardoor feitelijk dus je gewoon een volledig 4k beeld ziet.
gekkegerrit101 @n00bs17 oktober 2024 09:36
Wat is jullie mening/oordeel over de nieuwe Samsung Premiere (LPU7D)? Heb zelf totaal geen verstand van beamers maar vond deze wel interessant. Wel een compleet andere prijsklasse overigens.
MornixRS @n00bs17 oktober 2024 11:39
Mwah als je deze vergelijkt met de Epson TW7000 valt de de grootte van de Epson best mee (31x41 cm). Dat kan prima in een standaard huiskamer.
Verwijderd @n00bs17 oktober 2024 20:32
definieer 'pixel shit'
Zerokuni 16 oktober 2024 21:47
Is de beeldkwaliteit van een beamer zoals deze te vergelijken met een OLED tv? Zo ja, welke? Een goedkope LG, een LG C3 of een LG G4?

Ik denk dat het niet te vergelijken is met OLED omdat het vrij goedkoop is ten opzichte van een LG G4. Maar ik weet eigenlijk niet hoe beamers tegenwoordig zijn.
catfish @Zerokuni16 oktober 2024 22:42
Een "goedkope" beamer moet je vergelijken met een gewone lcd TV: zwart = grijs.
Als je een beamer wil waarbij zwart bijna zwart is, dan moet je een JVC met D-ILA of Sony met SXRD kopen. De duurste van Epson komen in de buurt (LS-11000/12000) en zijn wat betaalbaarder.
SuperDre
@Zerokuni16 oktober 2024 23:04
Nee, beeld is niet te vergelijken met een OLED TV omdat die zelf rechtstreeks het licht uitstraalt ipv via reflectie van de muur/projectiescherm welke nooit 100% zwart kan weergeven. In principe moet je denken aan een bioskoop, alleen in volledig verduisterde ruimte met een speciaal scherm heb je de beste kwaliteit. Verwacht je thuis OLED (of zelfs LCD) felheid/kleurweergave/scherpte, dan kom je van een koude kermis thuis.
Pfff een echt goede projector kost rustig een paar duizend euro.
Ik heb zelf al sinds 2006 alleen nog een projector als TV op een 110-118" spanscherm in de woonkamer.
Cyb @Zerokuni16 oktober 2024 23:21
Een beamer koop je vooral vanwege het beeldformaat. Vroeger had ik ook altijd een beamer, later toen de grote LCDs goedkoop werden dacht ik ook: een beamer heb je niet meer nodig, TVs zijn goedkoop, groot genoeg en betere beeldkwaliteit. Totdat ik ergens in een woonkamer een muurvullende beamerprojectie zag. Die ervaring kan de huidige TV niet evenaren en moet je meemaken om te begrijpen. Een beamer geeft een andere ervaring dan een TV, net zoals een bioscoop een andere ervaring geeft. Ook geeft het een bepaalde mate van vrijheid: je hoeft niet stil te zitten met je hoofd, je ziet het toch wel vanuit alle hoeken.
De TVs van de toekomst kunnen een beamer misschien wel vervangen, als de schermen oprolbaar/opvouwbaar worden, zodat je ze uberhaupt je huis in krijgt qua formaat, en je ze weer kan oprollen, zodat je niet continue een enorm zwart vlak in je woning hebt.
Hier een aardige review van een short throw beamer vs een tv; YouTube: The Truth about Switching to a Projector! [120” 4K Laser Ultra Short...
powadha 16 oktober 2024 19:45
Ik begrijp je reactie niet eigenlijk. De GV31 en PG520 delen zo ongeveer alleen de merknaam. De hier besproken GP520 is toch van een volstrekt andere orde? Alleen al het verschil in ANSI-lumens (2500 t.o.v. 300) maakt een vergelijk zinloos.
tjibbe 16 oktober 2024 20:40
Onze kamer is ongeveer 4,8m diep dan geeft deze beamer een scherm van 398x228cm (180inch)

De hoogte boven onze schouw is 160cm. Zit er op de beamer ook een optische zoom en deze het beeld ook 4,8 afstand kunnen verkleinen tot 160cm hoog?

In de specs lees ik lens gemotoriseerd, maar is dit scherpstellen of optische zoom??
k995 @tjibbe16 oktober 2024 21:22
Throw Ratio
1.2

Die kan dus amper "inzoomen", scherp stellen is nog apart
XBWillem 16 oktober 2024 19:32
Ik heb een BenQ GV31, wat een kleiner, simpeler model is met accu. Verwacht geen fantastische beeldkwaliteit, maar wel vooral gemak! De ingebouwde Google TV is eigen een streaming stick met mini HDMI. Het geluid is prima voor de vorm van het apparaat. En dat het zo handzaam is én je met (de juiste) USB-C kabel rechtstreeks je Switch kan aansluiten, maakt het fantastisch voor op vakantie.
CrashOne @XBWillem16 oktober 2024 19:49
300 lumen vs 2600 lumen, 1080p vs 4K. Totaal niet vergelijkbaar, alsof je een Mercedes A klasse vergelijkt met een AMG GT, beide hetzelfde merk.
XBWillem @CrashOne16 oktober 2024 20:10
Hoi! Wel te vergelijken toch? Met precies zoals jij zegt dat dit een ander apparaat is. :P Ik wilde slechts even aanhalen dat ik die GV31 heb en dat een erg leuk, handzaam ding is, en de streaming stick en USB-C super handig zijn. Dat geldt voor dit apparaat ook. :)
Alxndr 16 oktober 2024 20:30
Is het eerste wat je van een beamer wil weten niet wat de optimale afstand en beeldgrootte is?

Wat voor diagonaal moet ik aan denken met "2600ANSI-lumen" als ik in de volle maan buiten op een muur wil projecteren? 3 meter? 4? 5? Of is dit meer een TV vervanger voor in de woonkamer zoals op het plaatje?
Cloxxki @Alxndr16 oktober 2024 21:58
Ga je de maan handmatig volgens of doet je kijker dat automatisch?
Ik heb nog geen ervaring met beamers maar iedereen legt nadruk op de mate van andere lichtbronnen in de kamer en de kwaliteit van het scherm (contrast en brightness beleef je anders).
Alxndr @Cloxxki17 oktober 2024 10:38
Ik gebruikte de volle maan als een voorbeeld van een hoeveelheid licht waar iedereen zich iets bij voor kan stellen.

Juist hier goed een beamer met andere lichtbronnen in kan gaan is de belangrijkste eigenschap lijkt me.
tjib @Alxndr17 oktober 2024 01:11
Ja idd je kamer heeft immers vaste afmeting.

Als je donker genoeg maakt heb je niet veel lumen nodig voor groot beeld ik heb nu zelf 1400lumen voor scherm 3meter breed en dat werkt goed met gordijnen dicht en ivm geluid altijd op de eco stand staan die nog minder lumen geeft…

Echter op een muur dat hij het niet lekker

Het is oude LG beamer:
uitvoering: LG HF60LS
Verwijderd 17 oktober 2024 00:10
Wat is de bedoeling van dit artikel?

Advertorial of zoiets.

Ik mis zo veel tweakers info.... HDMI 2.1 dus 120 hz? 4K maar we weten bijna allemaal dat dit geen native 4k kan zijn.

Ik krijg steeds meer een rare smaak als ik dit soort artikelen zie voorbij komen. Lijkt wel een linkfarm.
tjib @Verwijderd17 oktober 2024 01:00
Je hebt wel gelijk is meer een advertentie, maar wel doeltreffend ik vind het wel interessant om nieuw leuk vormgegeven LED beamer.
MPIU8686 @Verwijderd17 oktober 2024 05:25
Normaal gezien komt deze BenQ wel met een DLP lamp
En net die lampen zijn momenteel nog steeds de beste kwaliteit om 4K weer te geven,
zeker op projecties groter dan 125" komt die kwaliteit helemaal tot zijn recht.

Anderzijds is de levensduur van DLP lampen aanzienlijk korter dan van 3LCD/LCD.

Ook heb je nog eens een groot verschil in DLP lampen,
die tot €400 in prijs die een veel kortere levensduur (tot 4 uur continu gebruik) hebben dan hun duurdere broertjes tot €1000 (die makkelijk 10uur continu gebruikt kunnen worden).
Afhankelijk van het type projector en welk merk zijn bepaalde van deze types DLP lampen beschikbaar,
het zal natuurlijk niet verbazen dat deze op langere termijn "goedkopere" DLP lampen van €1000 enkel voor de duurdere projectors beschikbaar zijn.

Ik denk dat deze projector (als ie daadwerkelijk DLP gebruikt) dus wel deftig tot zeer goed 4K beeld gaat weergeven en dit op een veel betere manier dan 3LCD momenteel doet .. maar gezien de wel zeer scherpe prijs van deze projector vraag ik me wel af wat de levensduur van de lamp gaat zijn .. :?


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[Reactie gewijzigd door MPIU8686 op 17 oktober 2024 05:35]


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