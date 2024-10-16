BenQ-4k-projector met ingebouwde speakers en Google TV kost 1199 euro

BenQ heeft de GP520 aangekondigd, een all-in-one 4k-projector met ingebouwde speakers en Google TV. De projector past automatisch de beeldinstellingen en scherpte aan op de omgeving en muur. De projector kost 1199 euro.

De BenQ GP520 heeft een maximale helderheid van 2600ANSI-lumen, ondersteunt HDR10+ en 98 procent van het Rec.709-kleurenspectrum. De projector heeft twee 12W-speakers en is daarmee een all-in-one projector, schrijft BenQ. Gebruikers kunnen externe speakers aansluiten door de Bluetooth 5.2-ondersteuning. Verder is er een HDMI 2.1-poort waarbij de projector met auto low latency mode en e-arc overweg kan en is er een USB-C-poort met Power Delivery.