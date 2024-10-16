BenQ-4k-projector met ingebouwde speakers en Google TV kost 1199 euro

Ik vermoed, maar kan dit niet uit het artikel halen, dat de GP520 net als zijn broertje de GP500 een Texas Instruments 0.47-inch DMD DLP chip
of vergelijkbaar gebruikt met four-phase XPR pixel-shifting. Wat ik heb kunnen vinden is dat de prijs voor deze chips varieert van ongeveer $200 voor de 0.47-inch variant tot maximaal $348 voor de 0.78-inch variant. Texas Instruments biedt voor zover ik kan vinden geen native 4K-chips aan.
In plaats daarvan zou je moeten kijken naar andere fabrikanten zoals de Sony met de SXRD en de JVC en met D-ILA, beide LCOS chips welke gewoonlijk aanzienlijk duurder zijn en meer hitte produceren
, wat betekent dat er efficiëntere koelsystemen nodig zijn, die meestal leiden tot grotere behuizingen. Daar heb je dus al twee pijnpunten te pakken om een betaalbaar en compact apparaat te maken, namelijk hogere kosten en de noodzaak van een groter formaat vanwege de koelvereisten.
De goedkoopste met deze chip die ik kan vinden is: uitvoering: Sony VPL-XW5000ES
met €4,5k of de Sony VPL-VW290ES met €4k
waardoor je totaal niet in de buurt komt van de prijs die dezee projector kost (namelijk 1199 euro). De Epson TW6700 die jij noemt gebruikt 3LCD
en de native 4k variant van Epsons die ik kan vinden is zeer duur
en bedoeld voor arena's, winkelcentra, stadions en kunstinstallaties volgens de beschrijving.
[Reactie gewijzigd door jdh009 op 16 oktober 2024 21:50]