Google rolt Home-paneel naar steeds meer Google TV-gebruikers uit

Steeds meer gebruikers met een televisie of streamingapparaat op basis van Google TV, kunnen het Home-paneel gebruiken. Dat schrijft 9to5Google op basis van reacties. Google lijkt de functie langzamerhand breed te gaan uitrollen.

Volgens 9to5Google hebben klanten met een TCL- en HiSense-televisie al toegang tot de functie. Er zouden ook meldingen van klanten zijn met een Xiaomi-settopbox. Via het Home-paneel is het mogelijk om smarthomeapparatuur rechtstreeks via Google TV aan te sturen. De functie is onderdeel van de nieuwste versie van Google TV, die gebaseerd is op Android 14.