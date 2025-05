Gerucht: Google brengt Android 16 in juni uit

Google brengt Android 16 mogelijk in juni uit. Dat zeggen bronnen tegen Android Headlines. De release zou daarmee vroeger vallen dan normaal. Google bevestigde eerder al dat het in 2025 twee Android-releases gaat uitbrengen, waaronder een 'grote release' in het tweede kwartaal.

Bronnen zeggen tegen Android Headlines dat Android 16 vanaf 3 juni 2025 wordt uitgerold naar Googles Pixel-telefoons. De OS-upgrade wordt op dat moment ook doorgevoerd naar AOSP. Dat is een aantal maanden eerder dan gebruikelijk; Android 15 verscheen bijvoorbeeld in september in AOSP en in oktober voor Pixel-apparaten.

Google meldde vorige week al dat het zijn releaseplanning voor Android gaat wijzigen. Volgend jaar wil het bedrijf bijvoorbeeld twee Android-releases uitbrengen. In het tweede kwartaal van 2025 zal een 'grote release' uitkomen, waar dat normaliter rond het derde kwartaal gebeurt. Dat zou dan Android 16 betreffen. In het laatste kwartaal volgt een kleinere release.

De release in juni zou betekenen dat Android 16 niet tegelijkertijd met de Pixel 10-telefoons uitkomt. Voorheen viel de release van een nieuwe Android-versie doorgaans samen met die van een nieuwe reeks Pixel-smartphones. Dit jaar was dat echter al niet het geval. Google bracht zijn Pixel 9-smartphones in augustus uit, terwijl de recentste Android-versie pas later beschikbaar kwam voor die telefoons.