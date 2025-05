Android 16 komt volgend voorjaar uit

Google brengt de stabiele versie van Android 16 volgend voorjaar uit, in plaats van in de zomer of in het najaar. Bovendien volgt tegen het einde van het jaar nog een kleinere nieuwe versie van Android.

De grote release van volgend jaar komt in april, mei of juni, zegt Google. Daarbij gaat het waarschijnlijk om Android 16. De kleinere release tegen het einde van het jaar heeft bugfixes en nieuwe functies, maar is een kleinere release. Vermoedelijk is dat een 16.1, al zegt Google niets over de exacte nummering.

In de post voor ontwikkelaars zegt het zoekbedrijf dat alleen de grote release impact zal hebben op de werking van apps en dat ontwikkelaars dus eerder in het jaar dan afgelopen tijd gebruikelijk was hun apps moeten testen. Voor de kleinere release is dat niet nodig.

Google zegt dat het nieuwe releaseschema nodig is om 'sneller te innoveren'. "Dat maakt het stabieler en gepolijster voor gebruikers en ontwikkelaars", aldus het bedrijf. De grote release komt in het voorjaar, zodat meer apparaten sneller de nieuwe versie kunnen draaien. Beide releases komen met een nieuwe release van de sdk, maar Google noemt de ene een 'major release' en de andere een 'minor release'.