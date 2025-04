Google brengt Android 16-bèta uit, verwijdert optie forceren oriëntatie apps

Google brengt de Android 16 Beta 1 voor Pixel-toestellen uit. De testversie van het besturingssysteem verwijdert de mogelijkheid voor appmakers om de oriëntatie en vensteromvang van een app te forceren en introduceert verschillende nieuwe api's.

Volgens Google moet het wegnemen van de mogelijkheid om oriëntatie en vensteromvang van apps te forceren bijdragen aan een consistentere gebruikerservaring. Het bedrijf wil dat apps zich automatisch aanpassen aan verschillende venstergrootten, schermafmetingen en oriëntaties, zonder dat ontwikkelaars dit kunnen omzeilen en eigen afmetingen kunnen afdwingen. Hiermee wil Google 'fragmentatie verminderen' en de 'toegankelijkheid verbeteren voor gebruikers door geprefereerde oriëntaties te respecteren'.

Tot dusver hadden ontwikkelaars de mogelijkheid om een app bijvoorbeeld op een tablet geforceerd in smartphoneomvang te starten. Dat kan op basis van de huidige bèta niet meer in Android 16. De functie verdwijnt alleen voor apparaten met een schermgrootte van ten minste 600dp breed, ofwel density-independent pixels. Voor deze besturingssysteemfunctie hanteert Google een opt-outmogelijkheid voor ontwikkelaars, maar vanaf de daaropvolgende Android-release in 2026, vermoedelijk Android 17 genaamd, kunnen ontwikkelaars hier niet meer voor kiezen en verdwijnt de functie permanent.

Andere functies: APV-codec en nieuwe api's

Verder test Google met de Android 16-bèta verschillende andere nieuwe functies en veranderingen aan het besturingssysteem. Zo krijgt Android 16 ondersteuning voor de Advanced Professional Video-codec, specifiek het APV 422-10-profiel. Deze codec werd in 2023 door Samsung ontwikkeld en is bedoeld voor 'prosumers', professionele gebruikers die hoge kwaliteit bewerking op beelden gemaakt met smartphones willen toepassen. Beelden in APV zouden twintig procent minder opslagruimte vereisen. Volgens Google biedt deze codec bijna raw-kwaliteit video's, 10bit-encoding en beoogde bitrates van maximaal 2Gbit/s.

Ook introduceert de nieuwste besturingssysteemversie verschillende nieuwe api's. Zo beschrijft Google de RangingManager-api voor het meten van de afstand tussen het apparaat en externe draadloze apparaten, een api voor een nachtcameramodus en een api die toegankelijkheidsapps informeert wanneer de gebruiker een veld moet invullen.

De Android-ontwikkelaar laat weten dat de release van Android 16 nog steeds ergens in het tweede kwartaal van 2025 uit moet komen. Een daaropvolgende kleinere release in het laatste kwartaal van dat jaar moet nog meer nieuwe ontwikkelaars-api's introduceren.

Update, vrijdag: Oorspronkelijk werd foutief vermeld dat alleen apparaten met schermen van 600 pixels breed van toepassing zouden zijn. Dit klopt niet helemaal, aangezien Google spreekt over 'dp', een iets andere eenheid. Dit is aan het artikel toegevoegd.