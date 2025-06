Google geeft Pixel 6, 7 en Fold vijf jaar upgrades, twee jaar langer dan eerst

Google gaat de Pixel 6 en Pixel 7 vijf jaar van upgrades voorzien. Ook de Pixel Fold krijgt nog vijf jaar upgrades. Het gaat om alle modellen van de serie. Dat betekent dat de Pixel 6 nog tot Android 17 wordt bijgewerkt en de Pixel 7 en Fold nog tot Android 18.

Google heeft zijn ondersteuningspagina voor de Pixel-lijn bijgewerkt. Het bedrijf schrijft daar dat de oudere Pixel-modellen langer upgrades krijgen dan aanvankelijk de bedoeling was. De telefoons zouden drie jaar beveiligingsupdates en OS-upgrades krijgen, maar Google hoogt dat op naar vijf jaar.

Dat geldt voor de Pixel 6, de 6a en 6 Pro en voor de Pixel 7, 7a en 7 Pro. Ook de Pixel Fold uit 2023 krijgt vijf jaar upgrades. Die vijf jaar gelden vanaf het moment dat de telefoons in de VS uit werden gebracht. Daarmee krijgt de 6-serie nog een upgrade naar niet alleen Android 15, maar ook Android 16 en Android 17. Pixel 7-serie en de Fold krijgen daarnaast ook een upgrade naar Android 18.

De upgrade is met name fijn voor gebruikers van de Pixel 6. Daarvan leek het tot nu toe al alsof die geen upgrade naar Android 16 zou krijgen, maar dat gebeurt nu alsnog. De langere ondersteuningsperiode van vijf jaar komt iets meer in de buurt van die van de Pixel 8 en 8 Pro uit 2023. Daarvan zei Google al dat het die zeven jaar van upgrades zou voorzien, een flinke stap ten opzichte van de drie jaar van de voorgaande modellen.