Google voegt nieuwe Gemini-functies en meer toe aan Pixel-telefoons

Google brengt uiteenlopende nieuwe functies uit voor zijn Pixel-smartphones. Veel toevoegingen, waaronder updates voor Gemini, zijn beperkt tot de Engelse taal of gebruikers in de VS. Het bedrijf voegt ook functionaliteit toe aan de Pixel Watch 2 en Pixel Tablet.

De ontwikkelaar schrijft in een blogpost dat Gemini wordt uitgebreid voor Engelstalige Pixel-gebruikers. Met behulp van de 'Saved Info'-feature kan de AI-assistent interesses en voorkeuren onthouden, wat beter passende antwoorden op vragen moet opleveren. Daarnaast kan Gemini meer taken uitvoeren op de telefoon. Dit omvat het bellen van personen, het verzenden van berichten, het instellen van een wekker en het nemen van een selfie. Google geeft aan ondersteuning voor meer apps toe te voegen in de loop van de komende weken, zoals de eerder aangekondigde Spotify-integratie in Gemini.

Google vult ook de AI-functionaliteit aan op het gebied van het beantwoorden van oproepen. Pixel 4-toestellen of nieuwer kunnen aan bellers de reden van de oproep vragen, die vervolgens aan de gebruiker wordt getoond als tekst. Op basis hiervan kan die kiezen om de oproep te accepteren of te weigeren. De Pixel 9-lijn krijgt daarbovenop de mogelijkheid om te reageren met een AI-gegenereerd antwoord naar keuze. Ook deze functies zijn beperkt tot Engelstalige gebruikers in de VS.

De Pixel Drop van december bevat ook functies die naar andere regio's komen. Zo zal de Pixel 9-serie in staat zijn om Ultra HDR-foto's rechtstreeks vast te leggen en te delen op Instagram. Daarnaast wordt het eenvoudiger voor de Pixel 6 en nieuwer om beeldmateriaal door te sturen via Snapchat. Dezelfde selectie telefoons krijgt de 'Simple View'-functie, waarmee de grootte van het lettertype en de aanraakgevoeligheid worden verhoogd voor eenvoudig gebruik. Die toestellen, evenals de Pixel Tablet, kunnen eveneens aan de slag met emojimash-ups via Gboard.

Tot slot zijn er ook updates voor de Pixel Tablet en de Pixel Watch 2. Eerstgenoemde kan vanaf nu aan de slag met Google VPN. Die dienst was tot dusver enkel beschikbaar voor Pixel-telefoons. De Pixel Watch 2 krijgt de mogelijkheid om beelden door te sturen van bepaalde Nest Cam- of Nest Doorbell-apparaten wanneer er iemand voor de deur staat.