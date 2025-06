Google voegt nieuwe landen en talen toe aan Gemini Deep Research

Google heeft ondersteuning voor meer dan 45 talen toegevoegd aan de Gemini Deep Research. De AI-onderzoekstool was voorheen enkel in het Engels beschikbaar. Gemini Deep Research is nu ook in meer dan 150 landen te gebruiken.

Google heeft de uitbreiding aangekondigd via X. De ondersteuning komt er kort na de introductie van de AI-tool begin december. Gebruikers kunnen met behulp van Gemini Deep Research onderzoeksrapporten genereren, maar ook onderzoek naar bepaalde onderwerpen doen. De AI-tool zoekt hiervoor naar online bronnen die relevant zijn voor het opgegeven onderwerp en vermeldt de bronnen ook in zijn resultaten. Gemini Deep Research lijkt van het Gemini 1.5 Pro-model gebruik te maken. De AI-tool is beschikbaar voor gebruikers met een abonnement op Gemini Advanced. Dat kost 21,99 euro per maand.