Mistral AI's chatbot Le Chat krijgt toegang tot nieuwsberichten persbureau AFP

Mistral AI heeft een overeenkomst bereikt met Agence France-Presse om de AI-assistent Le Chat nieuwsberichten te laten inkijken van het Franse persbureau. Op die manier kan de chatbot reageren op vragen van gebruikers met informatie uit nieuwsberichten van AFP.

In een persbericht schrijft het Mistral AI dat Le Chat uitgebreidere en accuratere antwoorden kan bieden door de integratie van AFP's content. Zo moeten antwoorden van de chatbot gebaseerd zijn op 'betrouwbare en up-to-date informatie'. De AFP-integratie moet in de loop van de komende weken beschikbaar zijn voor alle Le Chat-gebruikers.

Agence France-Presse is een van de grootste internationale persbureaus. Er zijn 1700 journalisten actief, die dagelijks 2300 nieuwsberichten publiceren in zes verschillende talen, waaronder Arabisch, Duits, Engels, Frans, Portugees en Spaans. Mistral AI krijgt toegang tot het volledige archief, dat teruggaat tot 1983. De meerjarige overeenkomst tussen AFP en de Franse AI-start-up heeft wel geen betrekking tot het beeldmateriaal van het persbureau.

Eerder deze week sloot Google een soortgelijke overeenkomst met persbureau Associated Press om realtime informatie naar Gemini te brengen. Daarnaast sloot OpenAI al meerdere overeenkomsten met nieuwsaanbieders, waaronder ook de AP.