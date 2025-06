Franse Mistral brengt AI-model uit dat in Europese talen kan redeneren

Het Franse Mistral AI is van plan om zijn eerste redeneermodel uit te brengen. Volgens het bedrijf is dit model gespecialiseerd in het redeneren in Europese talen.

Mistral brengt dinsdag een redeneermodel uit, zegt de ceo van Mistral, Arthur Mensch, tegen CNBC. Dergelijke llm's geven niet alleen antwoord op vragen, maar geven ook aan hoe ze bij het antwoord zijn gekomen. Volgens de Franse start-up presteert zijn model vergelijkbaar met de redeneermodellen van concurrerende bedrijven, zoals o1 van OpenAI en R1 van DeepSeek, en is het vooral goed in wiskundige taken en programmeren. Ook zou het model kunnen redeneren in Europese talen. "Tot nu toe zien we juist dat Amerikaanse modellen redeneren in het Engels en Chinese modellen in het Chinees", aldus Mensch. Meer informatie over het redeneermodel is nog niet bekend. Het model is op het moment van schrijven nog niet beschikbaar.