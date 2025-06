Deens ministerie van Digitalisering wil Microsoft inwisselen voor Linux

Het Deense ministerie van Digitalisering gaat het eigen gebruik van Microsoft uitfaseren. Het ministerie wil voor het eind van de herfst overstappen op Linux en LibreOffice gebruiken in plaats van Office 365.

Het Deense ministerie van Digitalisering wil dat de helft van zijn medewerkers gedurende de zomer gaat werken op een computer die Linux draait in plaats van Windows. Dat zegt Caroline Stage, de minister van Digitalisering, tegen Politiken. Ook is het de bedoeling dat ze overstappen op het opensource kantoorsoftwarepakket LibreOffice. Als alles volgens plan verloopt, werkt het hele ministerie tegen de herfst zonder Microsoft-diensten. "Als de uitfasering te ingewikkeld blijkt, kunnen we op korte termijn weer teruggaan naar Microsoft", zegt ze.

Deze stap is onderdeel van de nieuwe strategie van Stage om minder afhankelijk te worden van Amerikaanse techdiensten. Ze noemt 'digitale soevereiniteit' nu een topprioriteit voor Denemarken. In april waarschuwde de minister dat er significante strategische risico's schuilen in het gebruik van online diensten uit de VS en andere niet-EU-landen, omdat deze de mogelijkheid hebben om de toegang tot deze diensten te ontzeggen.