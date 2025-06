Microsoft dicht twee zerodays tijdens Patch Tuesday

Microsoft heeft met zijn Patch Tuesday-update van juni 66 kwetsbaarheden gedicht, waaronder een actief misbruikte zeroday. Een tweede gedichte zeroday geeft aanvallers systeemprivileges op getroffen apparaten.

De actief misbruikte zeroday wordt gevolgd als CVE-2025-33053 en is een remotecode-executionfout. Het probleem zit in Microsoft Windows Web Distributed Authoring and Versioning, weet Check Point Research, dat de kwetsbaarheid ontdekte. Om de fout te misbruiken moet de gebruiker eerst verleid worden om te klikken op een malafide WebDAV-url. Volgens Check Point Research wordt de zerodaykwetsbaarheid nu actief misbruikt bij aanvallen door een apt-groep genaamd Stealth Falcon. In maart 2025 probeerde die een aanval uit te voeren op een defensiebedrijf in Turkije.

Microsoft dicht daarnaast de zeroday CVE-2025-33073, een elevation-of-privilegekwetsbaarheid in de Windows SMB Client. Aanvallers kunnen hiermee System-rechten krijgen op kwetsbare apparaten. "Om deze kwetsbaarheid uit te buiten kan een aanvaller een kwaadaardig script uitvoeren om het systeem te dwingen via SMB verbinding te maken met het aanvalssysteem en zich te authenticeren. Dit kan leiden tot een verhoging van privileges", aldus Microsoft.

De volledige lijst met patches is te vinden op de website van Microsoft. De Patch Tuesday van juni is dinsdag direct beschikbaar gemaakt voor Windows-machines. Apparaten die op Windows 11 24H2 draaien, moesten echter iets langer daarop wachten. Microsoft zegt dat er een compatibiliteitsprobleem was dat een beperkte groep apparaten trof. Getroffen apparaten kregen tegen het einde van de dag een herziene update met alle patches.