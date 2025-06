Microsoft Store krijgt gepersonaliseerd startscherm en 'slimmere' zoekfunctie

Microsoft brengt een nieuwe versie van zijn Store uit. Er komt onder meer een gepersonaliseerd startscherm, waarop apps worden aanbevolen die aansluiten bij de interesses van de gebruiker. Daarnaast belooft Microsoft een 'slimmere' zoekfunctie en Copilot-integratie.

Het startscherm van de Microsoft Store wordt gepersonaliseerd op basis van 'recente activiteiten', wat er trending is in de regio van de gebruiker en 'recente deals', schrijft Microsoft in een blogpost. Daarnaast worden apps na een zoekopdracht voortaan gerangschikt op hoe recent ze zijn geüpdatet en hoe goed ze door gebruikers zijn beoordeeld. Microsoft belooft dat het zoeken zelf ook is verbeterd, doordat 'taalspecifieke nuances' in zoekopdrachten beter worden begrepen. Ook zegt de techreus dat de Store nu twee keer sneller zou opstarten dan een halfjaar geleden.

Het gepersonaliseerde startscherm van de Microsoft Store.

De Microsoft Store krijgt daarnaast op productpagina's een 'Meer ontdekken'-sectie, waarin soortgelijke apps worden aangeraden. Daarnaast krijgen apps die AI-functies bevatten een label dat dat aangeeft. In de Verenigde Staten voegt Microsoft integratie van Copilot toe aan de Store. Als gebruikers de AI-assistent oproepen, kunnen ze vragen stellen over de beschikbare applicaties. Het is niet duidelijk of deze functie later ook naar andere landen komt.

Als gebruikers in Windows een bestand met een onbekende extensie proberen te openen, gaat Microsoft in het vervolg niet-geïnstalleerde Store-apps aanraden die overweg kunnen met de extensie in kwestie. Deze mogelijkheid wordt binnenkort getest onder Windows Insiders in Amerika en China.