Xiaomi brengt Redmi Pad 2 met 9000 mAh-accu uit

Xiaomi brengt de Redmi Pad 2 uit in Nederland. De tablet is te krijgen in zowel een wifi- als 4G-versie. De Redmi Pad 2 beschikt onder meer over een ruime 9000mAh-accu. Het apparaat lijkt een opvolger van de Redmi Pad SE uit 2023, die over een 8000mAh-accu beschikt.

Volgens Xiaomi is met de Redmi Pad 2 op een acculading onder meer 234 uur muziek af te spelen en 17 uur video te kijken. In stand-bymodus zou de Redmi Pad 2 het volgens Xiaomi op een volle accu 86 dagen moeten volhouden.

De tablet beschikt verder over een 11"-scherm met een resolutie van 2560x1600 pixels, een upgrade ten opzichte van het scherm van de Redmi Pad SE, dat een resolutie van 1920x1200 pixels heeft. De adaptieve verversingssnelheid van de Redmi Pad 2 bedraagt maximaal 90Hz. Wat de minimale verversingssnelheid is, is niet duidelijk. Het apparaat beschikt over vier speakers: twee aan de bovenkant en twee aan de onderkant.

Onder de motorkap beschikt de tablet over een MediaTek Helio G100 Ultra-soc. Die chipset heeft acht rekenkernen met een maximale kloksnelheid van 2,2GHz. De Redmi Pad 2 is te verkrijgen met 4GB of 8GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte.

De Pad 2 zonder 4G-ondersteuning is verkrijgbaar voor 200 euro voor de versie met 4GB+128GB en 250 euro voor de versie met 8GB+256GB. De versies met ondersteuning voor mobiel internet kosten respectievelijk 250 en 300 euro.