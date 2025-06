Xiaomi kondigt Redmi Pad SE-tablet met een prijs van 199 euro aan

Xiaomi heeft de Redmi Pad SE-tablet aangekondigd. De 11"-tablet komt later deze maand uit voor 199 euro. Dat is de configuratie met 4GB werkgeheugen en 128GB opslag.

De tablet heeft een 11"-scherm met 1920x1200 pixels dat kan verversen met 30-90Hz. De helderheid komt tot 400 candela per vierkante meter. De tablet loopt op een Qualcomm Snapdragon 680, een soc die Qualcomm twee jaar geleden presenteerde.

De in Nederland uitgebrachte versie heeft 4GB Lpddr4x-geheugen en 128GB eMMC 5.1-opslag. De 8000mAh-accu kan via de USB-C-poort geladen worden met 10W. De tablet weegt 478g en meet 25,6x16,7cm. Hij is 7,36mm dik. De release van de tablet is op 22 augustus.