Xiaomi brengt nieuwe Redmi Pad SE-tablet met compact 8,7-lcd-scherm uit

Xiaomi heeft een nieuwe versie van de compacte Redmi Pad SE gemaakt. Die is 8,7" groot en kost 150 euro. Het apparaat heeft een 6650mAh-accu en een display met een verversingssnelheid van 90Hz.

Xiaomi heeft de Redmi Pad SE 8,7 in zijn eigen webshop gezet. Het gaat om een kleinere versie van de vorig jaar uitgebrachte Redmi Pad SE. Dat apparaat had nog een display van 11", de nieuwe is met 8,7" een stuk kleiner.

Het lcd-scherm heeft een resolutie van 1340x800 pixels voor een beeldverhouding van 5:3. Het display heeft een verversingssnelheid van maximaal 90Hz, al geldt dat volgens de fabrikant alleen voor ondersteunde apps. Verder heeft een scherm een piekhelderheid van 600cd/m2 en de hele tablet heeft een screen-to-bodyratio van 84,41 procent. De tablet meet 211,58x125,48x8,8mm en weegt 373 gram.

Het apparaat bevat onder de motorkap 4GB aan Lpddr4x-geheugen en 64GB of 128GB aan opslag. Er komt ook een variant met 6GB geheugen en 128GB opslag, maar die staat niet in de webshop. Daarnaast past er een micro-sd-kaart in de tablet om de opslag naar maximaal 2TB uit te breiden. De tablet bevat een MediaTek Helio G85-processor met daarin een Mali G52-igpu. De tablet heeft een 8-megapixelcamera en een 3,5mm-aansluiting.

De accu van de tablet meet 6650mAh. Het apparaat kan snelladen met 18W, maar Xiaomi levert alleen een 10W-adapter mee in de doos. Het apparaat kost 149,90 euro.