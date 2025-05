Microsoft organiseert conferentie om CrowdStrike-problemen te bespreken

Microsoft gaat een conferentie organiseren waar beveiligings- en ict-bedrijven kunnen leren over hoe ze om moeten gaan met situaties zoals de grote CrowdStrike-storing. CrowdStrike is een van de organisaties die de Windows Endpoint Security Ecosystem Summit mee organiseert.

De conferentie heet Windows Endpoint Security Ecosystem Summit. Die vindt op 10 september plaats in Microsofts hoofdkwartier in Redmond in Washington. Op de top komen verschillende organisaties bijeen om 'concrete stappen te bespreken die we allemaal moeten nemen om de beveiliging en veerkracht van gezamenlijke klanten te versterken'.

Tijdens de top komen volgens Microsoft ook ambtenaren vanuit de overheid langs. Het bedrijf verwijst naar de wereldwijde storing bij CrowdStrike, die voor grote problemen zorgde omdat het blue screens of death veroorzaakte in Windows-computers. Het bedrijf verwacht dat uit de top 'lange- en kortetermijnacties voortkomen' die moeten helpen om beveiliging op te krikken, maar ook om problemen zoals die tijdens de CrowdStrike-storing ontstonden te voorkomen.

Er wordt inmiddels steeds meer duidelijk over de storing. Die had deels te maken met het feit dat CrowdStrike zijn interne testproces niet goed op orde had, bijvoorbeeld door geen rollbacks aan te bieden en door software niet gefaseerd uit te rollen, bleek uit een onderzoek van het bedrijf zelf.