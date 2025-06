Topman CrowdStrike gaat getuigen voor Huis van Afgevaardigden in september

CrowdStrike-topman Adam Meyers gaat getuigen over de wereldwijde storing op 19 juli voor een subcommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het verhoor moet plaatsvinden op 24 september.

Meyers is de senior vice president van Crowdstrikes counter adversary operations-afdeling, die zich onder meer bezighoudt met het ondersteunen en adviseren van cybersecurityteams. Hoewel ceo George Kurtz ook is opgeroepen om te getuigen voor de subcommissie, staat hij niet op de lijst van getuigen, schrijft The Verge. Commissielid Andrew Garbarino hoopt dat de hoorzitting 'een belangrijke gelegenheid is om meer te weten te komen over de stappen die CrowdStrike heeft genomen na de storing om ervoor te zorgen dat dit niet opnieuw gebeurt'.

Op 19 juli werden honderden bedrijven en organisaties wereldwijd getroffen door verbindingsproblemen die werden veroorzaakt door een storing in CrowdStrikes beveiligingssoftware. De storing leidde tot bsod's op Windows-computers, waardoor hele systemen plat kwamen te liggen. Dit had grote gevolgen voor onder andere luchthavens, banken en ziekenhuizen.